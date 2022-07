SELAKOVIĆ I SIJARTO U SUBOTICI: Srbija i Mađarska potpisale sporazum o graničnoj kontroli

Nikola Selaković i Peter Sijarto, šefovi diplomatije Srbije i Mađarske, potpisali su danas u Subotici Sporazum kojim se reguliše granična kontrola u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Kako je objasnio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, Sporazum će u velikoj meri doprineti smanjenju gužvi koje postoje na našim graničnim prelazima.

-Ono što nas je navelo na potpisivanje ovog akta je ozbiljan razvojni projekat koji se odvija između Srbije i Mađarske a to je izgradnja brze pruge koja će povezati dve prestonice Beograd i Budimpeštu. U martu ove godine završetku prve faze ovog značajnog projekta prisutvovali su predsednik Vučić i premijer Orban i to je zaista ispisivanje svetlih stranica nove istorije naša dva naroda – istakao je ministar Selaković, podsećajući da su Siniša Mali i Peter Sijarto potpisali i Memorandum o razumevanju o nastavku saradnje u oblasti energetike, koji podrazumeva skladištenje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj. – To će Srbiji omogućiti da u izazovnom periodu od 1. oktobra do 1. aprila lakše prođe kroz energentsku krizu koja nam se bliži.

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto objasnio je da će se ovim Sporazumom teretni saobraćaj zbog izgradnje pruge preusmeriti na granični prelaz Reske gde će se obavljati kontrola.

-U prvoj polovini ove godine udvostručili smo trgovinsku razmenu između dve zemlje, za 117 odsto. Najveći poduhvat je modernizacija pruge Beograd - Budimpešta. Radovi će kod nas početi 1. avgusta, što znači da ćemo morati da odredimo novi granični prelaz za železnički saobraćaj, gde ćemo moći da obezbedimo međunarodni promet robe - rekao je Sijarto.

