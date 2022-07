'SAMO JEDNA NEPROMIŠLJENA REAKCIJA MOŽE DA ZAPALI CEO REGION!' Graovac i Marinković za Pink: Kurti je spreman na sve i to treba da nas plaši (VIDEO)

Kurti osluškuje i čeka bilo kakav signal sa zapada, a kada bi ga dobio, krenuo bi i putem sukoba. Za razliku od njega, Srbija ima lidera koji je ozbiljan, mudar i odgovoran, i ide putem mira.

Privremene institucije u Prištini vode ljudi koje dijalog sa Beogradom apsolutno ne zanima i koji su ostali u prošlosti, u vremenu kada su albanski političari imali podršku gotovo svih zapadnih sila, mentora koji su učestvovali u formiranju ovog entiteta, izjavio je Vladimir Marinković, član Srpske napredne stranke, komentarišući najnovije provokacije lažnog premijera lažne države Kosovo Aljbina Kurtija.

Kosovo, kako kaže, nikada nećemo priznati kao nezavisnu državu, ali će se borba za naš ugroženi narod nastaviti.

- Ugrožen je naš narod, ugrožena je naša kulturno-religijska baština na KiM, a sve se odvija pred očima celog sveta, prvenstveno zapadnog, koji 24 sata dnevno govori o ugroženom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. To jeste tačno, ali se Srbija stavlja po strani, kao i pokušaj da se otme deo teritorije jednoj suverenoj zemlji koja je nezavisna više od 140 godina – kaže Marinković za “Novo jutro”.

Podseća da se povodom Kurtijevih pretnji niko iz EU nije oglasio i da nema osuđujućih reči prema prištinskim institucijama koje već dve godine potpuno otvoreno govore da je cilj proterati Srbe sa severa KiM.

- Posao nam je, a na tome radi i predsednik Vučić, da sačuvamo mir, da ne dođe do “Oluje” ili “Bljeska”, da odgovorno pristupimo problemu i da branimo svoj narod i svoje vitalne nacionalne interese – navodi Marinković i dodaje:

Imamo ozbiljnog, mudrog i odgovornog lidera koji ne istrčava sa izjavama i ne preti miru i stabilnosti, što s druge strane radi Kurti.

Od početka sukoba u Ukrajini, Kurti je želeo da ove okolnosti iskoristi kako bi se obračunao sa Beogradom i to nije tajna, kaže istoričar Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac. Činjenica je, dodaje, da Kurti insistira na tome da je Srbija ruski saveznik i da se kao takva mora naći pod udarom zapada.

- On nije jedini u tome, takve poruke stizale su od određenih centara moći iz Podgorice, Sarajeva, iz drugih centara u regionu, i očigledno da mnogi smatraju da je ovo idealan momenat za razračunavanje sa Srbijom – rekao je Graovac za Pink.

Ključni problem je, ocenjuje, taj što deluje da zapad, pre svega EU, smatra da ne treba otvarati novi front u Evropi u trenutku dok u Ukrajini traje sukob.

- Smatraju da ne treba zaoštravati odnose na Balkanu, što nije u interesu Aljbina Kurtija. On bi želeo da se ovde situacija zaoštri, da dođe do previranja ako ne i sukoba. On bi da ovaj momenat iskoristi i smatra ga idealnim, zato mu smeta stav Evrope i delova američke administracije – kaže Graovac i dodaje:

Kurti je netrpljiv, nezadovoljan situacijom i traži podršku nekoj svojoj suludoj i nepromišljenoj reakciji koja može da zapali ceo region. Osluškuje i čeka bilo kakav signal sa zapada, ne mora to biti ni zvanična poruka, i kada bi ga dobio, on bi krenuo putem sukoba. I to treba sve da nas plaši.