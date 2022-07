Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je jutros nešto pre 10 časova u Ivanjicu, u okviru posete Moravičkom okrugu. Predsednik je lično posetio da mu je ovo prvi put da kao predsednik boravi u Ivanjici.

Predsednik prvo obilazi selo Radaljevo i porodičnu firmu za proizvodnju sadnica, otkup i preradu jagodičastog voća Floriva.

- Kad sam bio klinac, nisam voleo maline, a sad bi njih samo jeo. Pamet s godinama dođe, ili se promeni ukus - nasmejao se predsednik.

Dok je obilazio fabriku "Floriva" predsednik je dobio poklon od malinara u vidu zahvalnice.

- Pošto, da budem otvoren, svim ljudima koji se bave malinama nije lako. To nije lak posao, ali kakva god da je cena bila, ljudi nisu bili zadovoljni. A sada je cena dobra, da je ljude sramota da kažu da nisu zadovoljni. Nije to do nas, to je do tržišta - naveo je predsednik.

Predsednik je imao priliku da porazgovara sa meštanima, koji su se zahvalili na svemu što je, najpre, dok je bio predsednik Vlade, a onda i predsednik uradio za Ivanjicu.

Vučić se potom prisetio anegdote sa premijerkom Anom Brnabić, kada se zapitao kako malina uspeva u Maroku, na šta su se svi nasmejali.

"Daćemo veliki novac za regionalne puteve" Predsednik je govorio o putevima, kao i razvoju infrastrukture u ovom kraju. - Tražili su nam 1,7 milijardi za deo koji uključuje put od Golijske reke do Odvraćenice - rekao je Vučić. Vučić je potom dodao da će za Ivanjicu, Arilje, Kosjerić i Požegu država dati veliki novac kako bi se regionalni putevi sredili. - Ja inače mislim daje važna kanalizacija, ali gde god da sam otišao, ljudi samo puteve traže. I veliki napredak će da bude kada se to sredi - rekao je Vučić.

Predsednik je potom razgovarao sa meštanima, povodom razvoja turizma na planini Goliji, koji su istakli da je u pitanju najlepša planina i skijalište u Srbiji.

- Jedan od velikih potencijala - dodali su meštani.

Predsednik je potom istakao da nije na njemu da zna ko je za koju partiju, ali je tu da razgovara sa ljudima, i čuje njihove probleme.

- Vidim da ljudi govore o Goliji, čuje se sa svih strana. Ljudi umeju da prepoznaju, cene su skočile po tri, četiri puta - komentarisao je potom.

"Vaše kuće neće da trpe zbog izgradnje auto-puta" Jedan od meštana upitao je predsednika da li postoji mogućnost da trasa auto-puta ne ide tako da primorava meštane da napuštaju svoje domove, na šta je predsednik odgovorio da se to neće desiti i da će, iako bude skuplje, trasa auto-puta morati da se menja. - Jesi li čuo Tomo? - zapitao je Vučić ministra saobraćaja.

"Cena nafte ne zavisi od nas"

Odgovarajući na pitanje povodom protesta u Holandiji i Nemačkoj, Vučić je istakao da su u pitanju zemlje koje se pripremaju na tešku krizu.

Ja da sam to ovde rekao okačili bi me na ovaj koš ovde. Danas je 6. jun, je l' vi razumete da je danas cena gasa 1.600 dolara? Pitate se da li će kod nas da poskupi? Mi imamo dva nivoa cena, jedan je sirova nafta, i ona je sa 113 pala na 104, međutim, ono što više pratimo je kotacijska cena. Cena je viša zbog dizela i nedostatka dizela, i zato tu imamo više problema. Videli ste da u Hrvatskoj zatvaraju pumpe... Ako bude još jedan dan stabilna, neće biti poskupljenja, ali, to opet kažem, ne zavisi od nas. Mi nemamo ništa domaće nafte.

Kako kaže, dodatni problem sa naftom je to, što Srbija prerađuje dizel i benzin, oko 30 odsto ide u BiH, Bugarsku i Rumuniju.

- Morali smo to da zaustavimo na sedam dana, da bismo imali dizel za sebe - kaže Vučić.

- Gas i dalje nismo povećavali, i dalje je to nerealno niska cena gasa. Moramo da radimo, da se snalazimo, svaki dan koji prođe bez havarijaa, isključenja struje i ostalo, spaseni smo. ja svaki dan brojim, ostalo je 9 meseci. 264 dana... Da vidimo možemo li da izdržimo bez velikih posledica - dodaje Vučić.

Rekonstrukcija glavne ulice u najkraćem roku Govoreći o rekonstrukciji glavne ulice u Ivanjici, koja čeka 30 godina na sređivanje, Vučić je obećao da će se to srediti u najkraćem mogućem roku. - Kako je moguće da 30 godina glavnu ulicu niste uradili? - pitao je Vučić. - Nismo imali sredstava, puno košta - odgovorio je predsednik opštine Momčilo Mitrović. - Onda ste čekali da vam mi to platimo? - zapitao je Vučić.

Predsednik je potom imao priliku da poseti plastenike fabrike "Floriva" gde je porazgovarao sa radnicima koji se bave sadnicama maline, ali i ostalih voćki.

- Ovo je žilić jagode - govorio je jedan od radnika, i objasnio predsedniku postupak obrade.

Posle Ivanjice, planiran je i sastanak s predsednicima opština Ivanjica, Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić i Požega. Nešto kasnije Vučić će posetiti selo Kumanicu gde će obići domaćinstvo Vukašina Bogdanovića.