'ODMAH KREĆEMO SA RADOVIMA U IVANJICI!' Vučić saopštio sjajne vesti, građani ih dočekali povicima: 'ACO, SRBINE!' (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je opštini Ivanjica u Moravičkom okrugu.

Predsednik je pre nego je otišao na sastanak rekao nekoliko važnih stvari za sve Ivanjičane, ali i ljude iz Arilja, Požege i Kosjerića.

- Posetiću uskoro Arilje, ali ću opet doći u Ivanjicu. Dobili smo zajtev od opštine za nekih 15 miliona evra da uložimo samo u puteve. Rekli su nam da su putevi najveći problem - rekao je Vučić, pa dodao:

- Danas ćemo se dogovoriti. Uložićemo u glavnu ulicu, posle 30 godina. I to ćete pre4 kraja ovog meseca videti da krećemo d aradimo. To je negde oko milion nipo evra, a u infrastrukturu ćemo uložiti oko 5 miliona evra samo u Ivanjicu - dodao je.

Kako je naveo, to će biti najveća promena za Ivanjicu, gde ćete za sat i petnaest sat i dvadeset biti u beogradu, najavio je.

- Odmah krećemo sa radovima u Ivanjici, tih pet miliona evra ćemo odmah da damo. A ono što je drugo važno jesu penzije... Videćemo da odmah od novembra imate povećanje penzija, za nekih 20 odsto, zaključno sa januarom. To nije jednokratno, nego za stalno - priča Vučić. Neko ga je tada upitao kada će biti jednokratna pomoć.

Kada je neko rekao "Srbinu nije moguće ugoditi", mora da je Ivanjicu posetio - našalio se Vučić.

- Videćemo da i jednokratno bude u martu i februaru, ali ćemo videti za to još. Zima neće biti laka, videli smo nemačku, ljudi računaju unapred, to su pametni ljudi. Mi se trudimo sada da izbegnemo sve opasnosti, da deca mogu da imaju normalnu zimu, a biće teška. To su problemi zbog svetskog sukoba. On nije lokalni, nego svi protiv svih ratuju - dodao je Vučić.

Kako je predsednik istakao, naše je da se uzdamo u mir, da čuvamo jedinstvo i zemlju.

- Ljudi, biće velikih pritisaka! I ulagaćemo više novca u politiku nataliteta i biće više para i prava za majke, porodilje, iako mislimo da smo dosta toga dali. Vršiće pritiske oko nas za KiM, za sankcije... I da vam kažem, čuvaćemo mir, i slobodu da samostalno i nezavisno donosimo svoje odluke. Ne pod pritiscima bilo koga, već svojih građana - zaključio je Vučić.