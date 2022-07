VUČIĆ U KUMANICI! Predsednik posetio domaćinstvo Vukašina Bogdanovića: Puno dece imate, to me raduje (FOTO)

Predsednik Vučić stigao je u selo Kumanicu, gde je obišao domaćinstvo Vukašina Bogdanovića sa devetoro dece.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Moravičkom okrugu, gde je, nakon Radaljeva, posetio Kumanicu.

Predsednik je posetio porodicu Bogdanović koju čine Vukašin (64) i Stevka (59), sin Radovan (41), supruga Sanja (38), deca Jovana (14), Julijana (12) i Vukašin (9).

Sin Milovan (36) i supruga Anica (35) imaju troje dece: Milorada (10), Marinu (8) i Miroljuba (2).

Sin Zoran (31) i supruga Marija (29) takođe imaju troje dece: Kristinu (11), Nenada (8) i Katarinu (6 meseci).

"PUNO DECE IMATE, TO ME RADUJE"

- Šta treba da uradimo za Kumanicu i međurečje? - pitao je Vučić.

Bogdanovići su takođe, kao i u Radaljevu, tražili put, koji im je, kako su istakli preko potreban.

- Vas trojica ste blagosloveni - rekao je Vučić trojici braće Bogdanović.

- Ti si srećan sa tri sina, ali poseban je blagoslov imati ćerku. Pomažu li oko kućnih poslova? Svi rade? - dodao je Vučić.

- U Kumanici ima 120 ljudi? Koliko ima selo Međurečje? - raspitivao se predsednik.

- Razgovarajte molim vas i sa Telekomom, da ljudi ovde dobiju domet - nastavio je Vučić.

Govoreći o putu koji jedan od meštana tražio, predsednik je zamolio da to bude dobar i kvalitetan put. Vučić je potom razgovarao i o malinama, složovši se sa meštanima da je cena ove godine odlična.

- Malina se traži sve više u svetu - rekao je predsednik.

- Kako se vi penjete uz ovo? Navikli ste... Puškom da me neko juri, ja se ne bih popeo - našalio se predsednik.

- Čudesno je, ja sam prvi put ovde, nisam video neko ovakvo mesto... Koliko je škola daleko? - pitao je Vučić, na šta je dobio odgovor da je škola udaljena nekih 11 kilometara.

Meštani su otkrili da je do škole obezbeđen prevoz.

- Kakvi ste đaci? - zanimalo je predsednika u razgovoru sa najmlađima.

Predsednik je potom razgovarao i sa ostalim meštanima Kumanice. Oni su mu poželeli dobrodošlicu, a Vučić je istakao da je velika stvar što je selo prepuno dece.

- Dogovorili smo kilometar i dvesta da se asfaltira brzo. Ivice, neka bude gotovo u roku od tri meseca, da probamo da završimo do kraja oktobra meseca - rekao je predsednik.

Obezbedite da ne bude klizišta, dodao je Vučić.

- Ima li još nešto važno, što mislite da je moguće da napravimo? - pitao je Vučić.

- ''Srbija Šume'' se nalaze ispod moje kuće, i to je ribnjak nekada bio, sa 4 bazena, pet pečurkana, hotel sa sobama, bazen... Prošlo je 20 godina, i sa tim nije ništa urađeno. Zemljište je bilo Mesne zajednice... To je jedino što treba da se reši. Ja sam išao da se to reši, ali neko nije sredio to - rekao je jedan od meštana.

- To je devastirano totalno, tu niko nije ušao 20 godina. Zrelo je za rušenje - rekao je predsednik opštine Ivanjica.

- Imali smo malu svađu na sastanku povodom Golije - rekao je Vučić, pa dodao:

Ona će biti na 10 minuta sa auto-puta, iz pravca Ivanjice. Ako u međuvremenu budemo ulagali, to je veoma važno. Mora da se radi kompletan program "Golija ski" i da napravimo novi centar, kao neka vrsta Jahorine - otkrio je Vučić, dodajući da će se najpre rešiti problem kanalizacije.

To znači puni život za Ivanjicu, Rašku i Sjenicu, napomenuo je Vučić.

- Za to je potrebno desetine i stotine miliona evra. Krećemo u martu Ivice? računajte da je to gotovo do 2025. godine. tada ćemo, verujem, imati dobar deo završenog auto-puta, što znači da će Beograd i Novi sad moći lako da dolaze na Goliju. Tako da smo uspeli da nešto važno napravimo - kaže Vučić.

POMOĆ SAMOHRANIM RODITELJIMA

Jedna od meštanki Kumanice pitala je da li će doći do pomoći samohranih roditelja.

- Koliko dece imate? - pitao je Vučić.

- Ja imam ćerku, ona je podstanar sa dvoje dece - rekla je žena.

- Suzana, proveri sa Darijom, Anom i Sinišom... proveri koliko bi nas koštalo da napravimo pomoć za neke samohrane roditelje. Da vidimo možemo li ispod 70.000 jednokratno, pa da imaju nešto i na duže - priča Vučić.

"NEĆU DA VAS LAŽEM, TEŠKO DA ĆE SE VRATITI AUTOBUSKE LINIJE"

- Da li mogu da nam se vrate autobuske linije? - nastavila je meštanka.

- Teško, neću da vas lažem. Ja znam kakav je problem. To mogu da srede Vukašin, Zoran i Milovan, a neki ljudi ne. Ali, ne postoji nijedna zemlja na svetu koja može da organizuje jedan autobus koji će voziti jedno ili dvoje dece. Isto kao što ne možemo da držimo otvorene škole za samo jednog đaka. To Rokfeler ne može da izdrži... - naveo je Vučić.