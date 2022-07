Da je Novi Sad grad koji iz dana u dan buja i beleži sjajne rezultate u oblasti turizma istakao je gradonačelnik Miloš Vučević, podelivši sa svojim pratiocima na Instagramu sjajnu vest, da je naš grad drugi grad u Srbiji po posećenosti, i to sa trendom dodatnog rasta.

- Imam fantastične vesti – Novi Sad je oborio rekord u maju, i to onakav kakav nije postojao poslednjih 20 godina – zabeleženo je 58.304 noćenja i 26.211 dolazaka turista u naš grad. Novi Sad je time odmah iza Beograda postao najposećeniji grad u zemlji, a ispred je banjskih i planinskih centara. Stranaca je bilo gotovo dvostruko više nego domaćih turista, i to iz Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Hrvatske, Slovenije, Nemačke, Velike Britanije, Francuske, SAD-a. Dolazili su nam gosti iz Katara, Indije, Gruzije, Japana, Brazila, Argentine i brojnih drugih zemalja. Naše turističke brošure su planule, ali Turistička organizacija Novog Sada ( TONS) spremila je još promo materijala na 17 jezika, što će biti vrlo korisno u predstojećim letnjim danima. Samo dan pred Egzit – smeštajnj kapaciteti su gotovo skroz popunjeni! Novi Sad je grad koji buja, cveta, on je poput drveta koje daje mnogo plodova, a njegovi plodovi su gostoprimstvo, priroda, dodir sa viševekovnom istorijom, tradicijom, kulturni događaji… a naš Novi Sad je takav zato što ga njegovi Novosađani vole – istakao je gradonačelnik Vučević.

