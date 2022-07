'DOBRO RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO DONESETE ODLUKU!' Vučić poručio da Makedonci moraju sami da odluče o francuskom predlogu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne može Makedoncima da kaže da li je francuski predlog za rešavanje spora sa Bugarskom dobar, ali i da ne prihvataju ili odbacuju nešto apriori i dodao da je Srbiji otvaranje pregovora sa EU mnogo pomoglo.

U intervjuu Dnevniku makedonske televizije Sitel, Vučić je rekao da je Srbija na evropskom putu i da je otvaranju pregovora Srbije sa EU prethodilo prihvatanje Briselskog sporazuma, koji je težak, ali da je otvaranje pregovora mnogo pomoglo.

"Nama je otvaranje pregovora sa EU mnogo pomoglo. E sad, da li je sve sjajno i sve lepo u predlogu? Pa, naravno da nije. Da li je sve slatko? Naravno da nije. Ali se takođe postavlja i drugo pitanje, šta je alternativa", rekao je Vučić.

"Ja naravno ne mogu da vam kažem da li je (francuski) predlog dobar ili nije. To neka odluče ljudi u Makedoniji. Ja mogu samo jednu stvar da kažem. Kada smo prihvatali Briselski sporazum 2013. to nije bio posebno dobar sporazum za nas. Težak sporazum sa mnogo stavki koji ljudi u Srbiji nisu hteli ni da čuju ni da prihvate. Posebno ljudi na Kosovu i Metohiji. A, danas kao što vidite Briselski sporazum je ono na šta se mi pozivamo najviše", rekao je Vučić.

Kako je istakao, Srbija je posle toga otvorila pregovore o članstvu u EU i više nego dvostruko podigla plate i dobila značajnje investicije, 62 odsto ukupnih investicija za Zapadni Balkan.

"Mi smo više nego dvostruko podigli naše plate. Tada smo imali plate na nivou Severne Makdonije, nešto malo iznad 330 evra, a danas su plate kod nas 640 evra prosečne, a uskoro idu na 720 evra. U Beogradu će plate uskoro ići na preko 910, 920 evra, već u janunaru. Dobili smo ogroman broj investicija, 62 odsto ukupnih investicija za Zapadni Balkan", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da ljude u Severnoj Makedodoniji moli da dobro razmisle i analiziraju pre nego što donesu odluku.

"Samo molim ljude da razmisle, da ne prihvataju ili odbacuju nešto apriori. Da dobro analiziraju i razmisle i o dobrim o lošim stranama. Rekao sam vam šta je Srbija izgubila, a šta je dobila. Sami razmislite i donesite odluku. Najbolje znate šta je dobro za vaše interese", rekao je Vučić.

On je pozvao makedonske građane da razumno postave stvari, jer će samo tako shvatiti šta dobijaju, a šta mogu izgubiti početkom pregovora sa Unijom, ističući da je evropski put težak, ali napredak zemlja će biti od suštinskog značaja za sve.

Poručio je da guraju svoju zemlju napred i da je dobro je biti na evropskom putu i otvarati mogućnosti za privlačenje investicija.

"Koja je vaša alternativa? Da li će vas opterećivati na svakom sledećem? Naravno. Pitaće Bugare za nešto, pitaće druge za nešto drugo. Uvek ćeš naći nešto. Ali gurajte svoju zemlju napred. Na kraju krajeva, da li će neko otvoriti klaster više ili klaster manje nije suštinsko pitanje, nije ni najvažnije. Ali dobro je biti na evropskom putu, dobro je otvoriti mogućnosti za privlačenje investicija. To je važno, to je dobro", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je napomenuo da je Srbiji, za razliku od Severne Makedonije, oduzet deo teritorije, ali da Srbija to ne prihvata, i ipak ide ka budućnosti.

"Oduzeli su nam značajan deo teritorije, vama to nisu. Ali, bez obzira na to, mi smo prihvatili i idemo napred, iako ne priznajemo nezavisno Kosovo, ne prihvatamo sve što nam nude kroz poglavlje 35. Ali morate da istrpite nekad i neke loše stvari. Mislim da je najvažnije da ljudi znaju istinu, da ih niko ne manipuliše velikim slikama da će teći med i mleko, jer to ne postoji ni ovako ni onako. Ali da li je lakše ako imate otvorene pregovore, verovatno će biti ekonomski lakše. Na osnovu toga ljudi mogu da mere", rekao je Vučić.

On je još istakao da Srbija ne želi ništa od Severne Makedonije, sem prijateljstva i dobrih komšijskih odnosa.

"Mi doživljavamo vas kao našu braću. Nama ne trebaju teritorije Severne Makedonije, nama ne treba jezik, priznajemo makedonski jezik. Nama ne treba crkva, priznajemo i makedonsku crkvu. Nama ne treba ama baš ništa, sem prijateljstva i dobrih komšijskih odnosa", rekao je Vučić.

