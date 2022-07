Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je za Pink najavio brojne projekte i investicije kada je u pitanju železnička infrastruktura. Kako je istakao, dve ključne tačke su pruga Beograd-Niš i Beograd-Bar čija će rekonstrukcija umnogome doprineti građanima Srbije.

Povodom nedavnog kvara voza na pruzi kod Brodareva, ministar je istakao da ne treba kriti, i priznati da su ljudi čekali 10 sati, što, kako je dodao, nikako nije smelo da se dogodi.

''VRATILI SMO POVERENJE GRAĐANA U ŽELEZNICU SRBIJE''

Momirović dodaje da se nešto tako dešavalo i proteklih deset godina, a da tako nešto država više neće dozvoliti.

- Moramo da promenimo pristup, ne smemo da ugrožavamo građane. Od sada će dva voza ići do Bara, jer to ne sme da se desi. Ljudi moraju da putuju 10 sati, ali ovoliko da čekaju ne smeju. Pruga Beograd-Bar nije rekonstruisana od 1974. godine. Mi smo rekonstruisali do Valjeva. Ne kažem da je to idealno, ali želimo da prebacimo što više ljudi na pruge, to će rasteretiti naše puteve i to je jedina šansa. Pustili smo prugu Beograd-Novi Sad. Tu se vidi značajan napredak - priča Momirović.

Vratili smo, i polako vraćamo poverenje građana u Železnicu, kaže Momirović.

Vratili smo optimizam kod radnika, povećavali smo im plate, imaju dobar alat sa čim mogu da rade. Pogledajte koliko naša zemlja danas izgleda. Počinje ''Exit'', uveli smo noćne vozove... Ne samo Beograd-Novi Sad, već i Zemun, Batajnica, Stara Pazova, Inđija... - dodao je Momirović.

Govoreći o budućim planovima Vlade Srbije, govoreći o železnici, Momirović je istakao da je mnogo planova i projekata na kojima će se raditi.

- Velika je ambicija predsednika Srbije da promeni perspektivu ove zemlje. I ako bismo pričali o bilo kom segmentu, to bi trajalo satima. Pomenimo prvo prugu Beograd - Niš. To ne znači da pruga bude bolja, već da se gradovi povežu najboljim železničkim infrastrukturama, vozovima... Mi smo praktično već počeli da radimo - rekao je Momirović, pa dodao:

- Naravno, radiće se i na pruzi Beograd - Bar - kaže Momirović.

