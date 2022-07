TREĆE PRIZNANJE ZA PALMU OD SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE: Hvala patrijarhu Porfiriju na sporazumu pomirenja sa Crnom Gorom

Vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika.

Vladika šumadijski Jovan je na dan Svetog Jovana Krstitelja u Hramu Svetog Jovana Krstitelja, na krsnu slavu ktitora ovog hrama Dragana Markovića Palme sa porodicom i sela Končareva, gde se nalazi ovaj hram, uručio Markoviću najviše odlikovanje Eparhije šumadijske Srpske pravoslavne crkve Orden Svetih kragujevačkih novomučenika Prvog stepena. Vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika kao i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

- Ovaj Orden brate Dragane govori sve. On govori o vašoj veri i o vašoj ljubavi. Hvala vam što čuvate pre svega porodicu, hvala vam što ste sagradili ovaj prelepi hram, hvala vam što čuvate veru i hvala vam što se trudite da pomognete više drugome nego samom sebi i time upravo svedočite jevanđelju - poručio je Vladika šumadijski Jovan.

- Želim da se zahvalim na ovom visokom priznanju koje sam dobio iz ruku, mogu slobodno da kažem, mog prijatelja i brata Vladike Jovana. Ovo je treće priznanje koje sam dobio od Srpske pravoslavne crkve. Prvo mi je Vladika Jovan uručio Orden Svetog Simeona Mirotočivog prvog stepena, a blaženopočivši Patrijarh Irinej mi je uručio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve Orden Svetog Save Prvog stepena. Ja ovaj orden delim sa građanima grada Jagodine i cele Srbije i sa mojm bratom Ivicom Dačićem, jer se zajedno borimo da pokažemo da ne može niko da nam promeni ime i prezime i da nam „oni“ pričaju ko smo, šta smo, odakle smo i čiji smo. Zahvaljujem se Patrijarhu srpskom Porfiriju koji je nedavno potpisao Temeljni ugovor sa Vladom Crne Gore. Ja taj papir ne bih nazvao ugovorom, jer ugovor znači da neko od nekoga nešto kupuje ili vrši neku uslugu. Ja bih to nazvao sporazumom pomirenja i nastavka saradnje i da više nikada politika ne deli dva bratska naroda, narode Crne Gore i Srbije. I posebno želim našem Patrijarhu da se zahvalim na tome. Na današnji dan Svetog Jovana Krstitelja treba da praštamo i onima koji su umesto pravoslavlja sve vreme plasirali neke svoje političke ideje, a ne zaslužuju ni da im pominjem ime na današnji dan, a ne žive u Srbiji - rekao je Dragan Marković Palma.

- Slava se slavi za porodicu, za prijatelje i ja sam poslednje 23 godine, pre korone,imao na slavi u Končarevu od 15 000 do 20 000 ljudi, na međunarodnom kik boks meču, gde su gostovale reprezentacije od SAD do Rusije. Korona nas je sprečila tri godine, a već od 2023. godine nastavićemo da radimo ono što smo radili i pre korone. Želim da kažem da Ivica Dačić i ja nikada nećemo glasati za nezavisno Kosovo. To nama ne stoji u političkom progamu, mi smo rođeni kao takvi, vaspitani domaćinski i ne možemo nikome tako nešto da poklonimo. Oni su nam privremeno oteli Kosovo, a kada vam neko nekada nešto otme, onda to možete nekada i da vratite. Srbija je bila pod Turcima 500 godina i vratila je svoju teritoriju“ kazao je Marković. „Želim i da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću što su mnogo ulagali u crkve i manastire, u našu pravoslavnu veru, u crkve i manastire na Kosovu i Metohiji, u manastir Hilandar, a posebno im se zahvaljujem na završetku izgradnje Hrama Svetog Save u Beogradu.Ljubav se primenjuje u porodici, a u politici se nekada primenjivala hrabrost i mudrost, a danas samo mudrom politikom treba da sagledano sve ono što se dešava Srbiji, kao što to rade Aleksandar Vučić i Ivica Dačić - kazao je Dragan Marković Palma.