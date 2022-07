UPAD ROSU ZNAČI SAMO JEDNO! Drecun oštro o napadu na Srbe u Štrpcu: Priština čini sve da onemogući nastavak dijaloga

Nakon upada na četiri lokacije u Opštini Štrpce, specijalne jedinice policije Kosova su se povukle juče oko podneva. Prilikom upada policija je blokirala čitavu opštinu, što je izazvalo uznemirenost meštana Štrpca.

Više od 30 pripadnika Rosu upalo je juče rano ujutru u Štrpce pod punom opremom, s ciljem novog zastrašivanja i maltretiranja Srba u ovoj opštini, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Specijalci Rosu bili su raspoređeni na više lokacija, blokirali čitavu opštinu, upali u osnovnu školu 'Šarski odred' na Brezovici, u objekat pošte u selu Drajkovce, upali su i pretresali zgradu Privremenog organa odakle su izneli svu dokumentaciju i kompjutere, upali su u zgradu TV Herc, jedine televizije na srpskom jeziku u Štrpcu, navela je Kancelarija za KiM.

Ističe se da je Rosu ponovo izabrala da u Štrpce upadne baš na veliki praznik, s obzirom na to da je juče bila seoska slava sveti Jovan i vašar u Štrpcu, kada se okuplja veliki broj meštana, i podseća se da je isto učinjeno i prilikom prethodnih upada u ovu srpsku sredinu. Ima li kraja provokacijama, kako zaštiti Srbe na Kosmetu i šta kažu reakcije međunarodnih organizacija?

Drecun je rekao da smo juče videli da je napadnut prvenstveno privremeni organ u Štrpcu, napali su obrazovni sistem preko škole.

- Sve su to naše institucije, srpske. Setitie se i odluke o registarskim tablicama, ličnim kartama. Oni žele da daju do znanja Srbima da se ili prilagode njihovim pravilima, hoće da nateraju Srbe da pristanu na sve to - rekao je Drecun i dodao:

- Priština čini sve da onemogući nastavak dijaloga i postizanje bilo kakvog rešenja. Ako postoji neki problem u srpskim sredinama, onda Priština mora da reši taj problem, a ne da ignoriše - isakao je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju.

Autor: