'Raskol među članovima kriminalnih grupa se javlja kada se privedu pravdi' Vukelić za Pink: Srđan Lalić očigledno želi da bude svedok saradnik!

To što je Srđan Lalić priznao krivicu, verovatno znači da želi da bude svedok saradnik, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Televiziji Pink, Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik Objektiva.

Vukelić je rekao da nema sumnje da je klan Belivuk-Miljković najozloglašeniji kriminalni klan koji se pojavio kod nas po onome što smo svi mogli da vidimo na snimcima. Kako kaže, po brutalnosti su nadmašili i nekadašnji zemunski klan.

- Raskol među takvim grupama se uvek javlja, kada se privedu pravdi krenu da isplivavaju njihove slabosti, svi gledaju svoj interes. Iznenađujuće je donekle da je Srđan Lalić priznao krivicu, vrlo verovatno je jedini i logičan motiv da želi da bude svedok saradnik - rekao je Vukelić.

Kako kaže, ne veruje da je to deo igre kako bi se diskreditovali svedoci.

- On po zakonu može da bude svedok saradnik. Znam da je Miljković pisao neka pisma tužiocu, da li su to bile pretnje ne znam. Može i tako da se protumači. On je pokušao da diskredituje svedoke saradnike. Posao države je da tužiocu i sudijama, ljudima koji će na kraju doneti kaznu, da obezbedi maksimalnu bezbednost - rekao je Vukelić.

Vukelić je rekao da nam ostaje da se sazna ko je njih organizovao. Dodaje da nisu mogli sami da budu organizovani, kao i da se mnogo toga dešavalo u dosluhu sa državnim organima.

- Ostaje veliki znak pitanja, i meni je i dalje nejasno da se Tužilaštvo za organizovani kriminal ne bavi otkrivanjem političke pozadine, jer, moraju da se nađu i organizatori i inspiratori svega toga - rekao je Vukelić.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da se sve više ide ka vrhu, da imamo sve više svedočenja i da se polako odmotava klupko.

- Problem je institucionalni. Ministar ukoliko nije ni znao šta se dešava, pitanje je kako nije mogao da zna. Protiv Nebojše Stefanovića nemam ništa lično, ali su činjenice bitne. Ne mogu da smatram da se njegova uloga može revitalizovati. Onaj koji rukovodi uvek je odgovoran, zbog hijerarhije - rekao je Miletić.

Kako kaže, nada se da će se te stvari prevazići u narednoj Vladi.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, rekao je da će Vlada biti formirana po raznim kriterijumima, dodaje da bi to trebalo da budu kredibilitet, poverenje javnosti, ugled koji se uživa među građanima, poverenje sopstvene partije, kao i plan i program koji bi bio jasno definisan.



