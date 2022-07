ŠEŠELJ OTKRIO TAJNE SREBRENICE: Klinton predložio Izetbegoviću da se puste Srbi u Srebrenicu, da ubiju 5 hiljada muslimana, i da to bude povod za vojnu intervenciju NATO pakta!

U Srebrenici masovno sahranjuju muslimane koji su poginuli ranije, koji su umrli prirodnom smrću, kako bi povećali broj navodnih žrtava, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić lider Srpske radikalne stranke, dr Vojislav Šešelj.

Šešelj je istakao da je slučajna koincidencija to što će se trećeg dana Kurban bajrama u Srebrenici opet održati jedna, kako kaže, nekrofilna priredba, gde će se sahranjivati posmrtni ostaci izvesnog broja muslimana. On dodaje da će se lažno predstaviti kao da su oni streljani u okolini Srebrenice, a ko zna, kako dodaje, odakle su te leševe vadili, gde ih skupljaju i odakle ih donose.

- U svakom slučaju, oni žele da brojku od 8 hiljada i nešto, dopune na bilo koji način. Oni su masovno sahranjivali muslimane koji su poginuli ranije, koji su umrli prirodnom smrću. Oni isti koji su izazvali građanski rat u Bosni i Hercegovini, koji su nagovorili Izetbegovića da odbaci već prihvaćeni Kueljov plan za BiH, hteli su da proizvedu jedan strašni zločin koji će za dugo vremena sprečiti istinsko pomirenje pravoslavnih Srba i muslimana - rekao je Šešelj.

Kako kaže, postoje argumenti o svemu što se tamo dešavalo. Ističe da postoji knjiga Ibrana Mustafića, u kojoj je otvoreno izneo sve što se dešavalo, svoje mišljenje, procene.

- On je prvi pomenuo, a zatim su još neki muslimanski lideri iz Srebrenice o tome pričali, jer su bili očevici i sagovornici Alije Izetbegovića u tom famoznom razgovoru u Sarajevu, kada je on rekao da mu je Klinton predložio da se puste Srbi u Srebrenicu da ubiju 5 hiljada muslimana, i da to bude povod za vojnu intervenciju NATO pakta - rekao je Šešelj.

Kako kaže, to ugledni muslimani svedoče.

- U maju 1995. godine, dolaze transportni helikopteri UNPROF-ora i Nasera Orlića i kompletan njegov štab iz Srebrenice vode u Sarajevo, pod nekim raznim izgovorima. Zašto? Svi koji su iole bili sposobni da komanduju otišli su sa njim. Procenili su da on ne bi tako lako napustio Srebrenicu, već da bi se borio. Na čelu muslimanskih jedinica ostali su nesposobni komandanti, koji se nisu dokazali u borbama - rekao je Šešelj.

Kako kaže, srpska komanda nije imala nameru da zauzme Srebrenicu. Dobili su naređenje, kako kaže, da ih vrate u granice zaštićene zone Srebrenice.

- Oni su to počeli da čine postepeno i polako sa ograničenim snagama. Onda su im javili da je Srebrenica prazna i da nema ni civila ni vojnika, tada su i ušli tamo bez ikakve borbe - rekao je Šešelj.

Ističe da je svo civilno stanovništvo krenulo za snagama UMPROFOR-a, i kada se čula neka eksplozija koja je uplašila holandske vojnike, oni su dodali gas i usput pogazili određen broj muslimanskog stanovništva.

- Kada su došli u Potočare, dugo su šmrkovima prali krv sa tela i ostataka tela. To su prve pogibije muslimana - rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da su srpski policajci došli sa spiskom ratnih zločinaca, oni su pronađeni i streljani, i njih, dodaje, nije bilo više od stotinu.

- Haški tribunal uopšte te muslimane ne uvodi u žrtve tog takozvanog genocida - rekao je Šešelj.

Autor: