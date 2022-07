Milovanović: 'Seljačka buna' koja trese celu Evropu, posledica je takozvane zelene agende!

Ljudi postaju nezadovoljni, u miksu svih događaja i nedaća koje se dešavaju, a izazvane su ratom u Ukrajini, farmeri ne mogu da prežive, nezadovoljni su svojim životom, rekao je za Novo vikend jutri Jovane Jeremić na TV PINK, Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa".

Milovanović je, komentarišući "seljačku bunu" koja trese celu Evropu, rekao da je ona pre svega posledica smanjenja stočnog fonda, odnosno takozvane zelene agende.

- Ljudi postaju nezadovoljni, u miksu svih događaja i nedaća koje se dešavaju, a izazvane su ratom u Ukrajini. Ljudi ističu da farmeri ne mogu da prežive, nezadovoljni su svojim životom. Ozbiljan problem se dešava na primer u Holandiji, gde vidimo liberalnu silu u kojoj policajac nokautira čoveka koji pokušava nešto da kaže - rekao je Milovanović.

Kako kaže, takve scene nasilja pokazuju da oni kada drugima pričaju kako se treba ponašati i kada su navodno zabrinuti za neke proteste, da kada imate problem postajete besni.

- Ako pogledamo sada šta se radi u Nemačkoj, tamo se sve više upućuje zahteva ka Šolcu da se odvoji od Amerike. Dolazi se do toga da treba da se revidiraju odnosi sa Rusijom, jer im je potrebna za njihovu industriju. Prvi put među 100 firmi na berzi,od Drugog svetskog rata, nema nemačke firme - rekao je Milovanović.

On ističe da će zima pokazati kako će Evropa proći. Dodaje da, ako bude teška po evropske narode, nada se, kako kaže, da će rat da se završi.

Dragoslav Bokan, predsednik instituta za nacionalnu strategiju, rekao je da nova evropska civilizacija podseća na komunizam u njegovom najgorem dobu.

- Odvojeni su od naroda, ne samo od realnosti. Njihov narod ima svoje potrebe, bojazni, želje i strepnje, njih to ne zanima. Sada imamo "zle krave" i one se ubijaju u civilizaciji koja je uvela zaštitu životinja. One tobože na svoj način ugrožavaju atmosferu. Međutim, postoje dva stvarna problema, jedan su dešavanja u Ukrajini, a drugi "zelena agenda" koja ima svoje destruktivne namere, dok je vlada samo izvršni činila - rekao je Bokan.

Kako kaže, nema realnosti, interes naroda je nevažan za evropske birokrate koje drže vlast u tim zemljama.

- Danas postoje tri države u Evropi. Oni koje su u EU, one koje čekaju da postanu kandidati i Srbija. Nadam se da ćemo uspeti da ostanemo ta treća država i da ćemo održati svoju suverenost - rekao je Bokan.

Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, rekao je da su direktno svi poljoprivrednici pogođeni odlukama njihovih vlada.

- Kod njih se javio domino efekat koji će u budućnosti biti još izraženiji - rekao je Bjegović.

Kako kaže, ovaj sukob može da se prelije i na okolne zemlje, i dodaje da nisu slučajne ostavke koje se dešavaju.

