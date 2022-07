VESIĆ: Više nego ikada nam treba jaka i složna Vlada, koja će raditi kao tim i biti spremna na donošenje teških odluka!

Kao član SNS, očekujem da mandatar bude neko iz naše stranke, iz prostog razloga što mi imamo najviše poslanika i prirodno je da mi damo mandatara, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK Goran Vesić, član predstavništva SNS.

Vesić je rekao da u toku ove nedelje predsednik Vučić počinje konsultacije, da će one trajati nekoliko dana, jer ima veliki broj poslaničkih grupa u Skupštini, i da će nakon tih konsultacija i razgovora predložiti mandatara.

- Ja očekujem, kao član SNS, da mandatar bude neko iz naše stranke, iz prostog razloga što mi imamo najviše poslanika i prirodno je da mi damo mandatara, ali to će proceniti predsednik - rekao je Vesić.

Vesić podseća da je predsednik Vučić najavio da će Vlada biti mnogo brže nego što je to planirano.

- Jasno je da nas čeka teška zima, i to ne samo nas nego čitavu Evropu. Više nego ikada nam treba jaka, složna Vlada, koja će raditi kao tim i donositi odluke i biti spremna na donošenje teških odluka - rekao je Vesić.

Kako kaže, Vučić je još prošle godine počeo sa nabavkom hrane, a tada su ga svi ismejavali, dok sada svi to rade i sa mnogo težim posledicama govore o nestašici.

- Mi smo obezbedili dodatne kapacitete energenata. Mi smo deo evropskog tržišta i ne možemo da ostanemo imuni na krizu koja se tamo dešava. Ona će se svakako preliti i na nas - rekao je Vesić.

On je rekao da je važno da budemo spremni za zimu i to je prvi i osnovni zadatak nove Vlade.

Komentarišući žurku Šolcove partije, Vesić je rekao da je narod ranjiviji na skandale nego što je to bilo ranije, jer je u toku kriza i ljudi se time više bave.

Vesić je rekao da se u Evropi dešava nešto na šta oni nisu navikli. Dodaje da oni tamo nisu imali od kraja Drugog svetskog rata većih problema.

- Tajna Vučićevog uspeha jeste to što se on svuda posveti svom poslu, bavi se svakim detaljem svog posla i pokazuje ljudima da mu je stalo do Srbije, čak i kada u nečemu ne uspe. Ljudi to cene i zato i glasaju za predsednika Vučića. Nije lako pobediti dva puta zaredom u prvom izbornom krugu. Činjenica je da je Srbiji bolje, uvek može još bolje, zato je i zadatak ove Vlade da podigne plate i da do prvog januara imamo povećanje penzija - rekao je Vesić.

