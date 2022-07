Rusko - ukrajinski sukob svakog dana dobija drugu dimenziju, jer se ulje na vatru doliva sa svih strana. Populaciju Rusije trebalo bi smanjiti na 50 miliona, smatra bivši poljski predsednik Leh Valensa. Procurela je i vest da EU gradi u Briselu bezbedan buker za tajne razgovore bez neprijateljskih prisluškivača. Učesnici samita G20 nisu pokazali spremnost i inicijativu koja bi vodila ka pregovorima Kijeva i Moskve, pa ih izgleda neće biti u skorijem periodu.

Pukovnik u penziji Boško Zorić sa Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost smatra će učesnike u ukranskom sukobu "opametiti" zima.

- Kijev da je imao šansu i da je mogao to da pokrene dijalog to bi uradio prvog dana i ne bi ni doveo do ovog sukoba. Očigledno Zelenski i Vlada Ukrajine nisu ti koji odlučuju o ovom sukobu, već imaju mentore sa zapada koji će odlučiti kada će to da stane - naveo je Zorić.

Prema njegovim rečima, nema izgleda da će skoro sukob biti završen.

- Na prvom mestu bih istakao ekonomski činilac, jer tu svima koji upravljaju Ukrajinom i ovom krizov, odgovara da on što duže traje. Na ovom sukobu mnoge zemlje dobro zarađuju, pre svega SAD koje su i glavni mentor svega ovoga što se dešava - ukazao je Zorić.

Ukrajinski narod kada bi se pitao već bi se selo za pregovarački sto. Ovo i Rusiji odgovra - ona diktira uslove na tri polja - hrana, energenti i plemeniti metali. Mislim da ćemo još dugo gledati patnje ljudi.

Slobodan Samardžija, nekadašnji dopisnik Politike iz Moskve, navodi da je cilj Rusije da pasivizuje Ukrajinu i da one ne predstavlja nikakvu pretnju.

- Ovo nije ukrajinsko - ruski rat, već rat NATO i Rusije. Ukrajina nije neprijatelj. Nju samo treba pasivizovati da ne predstavlja pretnju i da ostane ono što je bila do sada - žitnica Evrope - istakao je Samardžija.

On je dodao da je Ukrajina siromašna zemlja i da je zbog toga njom lako manipulisati, a ima političku elitu koja se baš i ne trudi da građanima bude bolje.

- Politika Rusije je jasna. Hoće da Donbas dobije status republike, da Ukrajina bude vojno neutralna i da nema naoružanje. Njihovi ciljevi su potpuno jasni - rekao je Samardžija.