U toku je 139. dan specijalne vojne operacije koju Rusija izvodi u Ukrajini. Ruska vojska nastavlja ofanzivu u pravcu Severska i Slavjanska, dok ukrajinske snage nastavljaju da koriste američke višecevne bacače za granatiranje civilnih objekata u područjima koje ne kontrolišu.

Dr Aleksandar Mitić sa Instituta za međunarodno pravo i politiku, kaže da je jedan od vodećih američkih stručnjaka Beri Pouzn rekao da je priča o tome, da Ukrajina može da pobedi u ovom ratu, jedna čista fantazija.

- To govori o tome u kom pravcu ide trenutno razmišljanje. Čovek je u samom naslovu iskoristio reč "fantazija". Oni sa novim naoružanjem, manevrisanjem i svime što dobijaju ipak nemaju šanse... Sa druge strane imamo međunarodni kontekst koji nije povoljan za Ukrajinu i zapad. Nisu očekivali nedostatak saradnje od strane ostatka sveta - priča Mitić.

On dodaje da su američki specijalisti koji se bave problematikom sankcija, istakli i upozoravali da je Rusija prevelik zalogaj za politiku sankcionisanja SAD. Oni, kako otkriva, nikada tako veliku državu nisu pokušali da sankcionišu.

Prof dr Duško Tomić sa Univerziteta za bezbednost u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kaže da njegova polazišta nisu zasnovana na medijskim konstrukcijama, poput toga da smo na ivici trećeg svetskog rata, da će ratovati milion ljudi i slično, već je jedino realno to, upotreba supersoničnih raketa od strane Ruske Federacije.

- One su trenutno najbolje tehničko dostignuće. Sa druge strane, one mogu biti punjene nuklearnim bojevim glavama... Da li će početi treći svetski rat ili sukobi koji mogu da impliciraju nešto veće, to je diskutabilno - rekao je Tomić.

Moje kolege i ja se slažemo, da, koliko smo blizu, toliko smo i daleko od trećeg svetskog rata, dodao je Tomić.

- Ovo je pitanje novog svetskog poretka, i dolazi do podele zemalja koje će nositi neke pozicije. Ovo je hibridni rat koji uključuje sve, i ekonomiju, i poljoprivredu i sve ostalo - naveo je.

Vojislav Lalić, dugogodišnji spoljno-politički kometator i dopisnik iz Turske, dodao je da je teško znati šta se tačno dešava u Ukrajini.

- Informacije koje stižu, zavisi odakle stižu. Ako je od strane Ukrajine, to je jedna priča, a sa druge strane je potpuno obrnuto. Ja se sećam, jedno vreme je predsednik Ukrajine svaki dan brojao ubijene ruske vojnike, gde je stigao do impozantne brojke, gde bi čovek pomislio da su ih potukli - rekao je Lalić.

Govoreći o trećem svetskom ratu, Lalić se slaže da do njega ne bi trebalo da se dođe.

