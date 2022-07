KARAN ZA PINK: Ako neko prisluškuje predsednika godinu ipo dana, i ne nađe kompromitaciju, šta je onda cilj? (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da se tačno zna ko je organizovao mehanizam pomoću kojeg je prisluškivan predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da je prisluškivanje rađeno planski i zlonamerno.

Ministar je ukazao da je ceo predmet sa dokazima MUP predao tužilaštvu, te da je razgovarano i sa bivšom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović, nakon što je davala izjave u medijima da je ministar Nebojša Stefanović čitao te transkripte.

Ljuban Karan, bivši obaveštajac, rekao je da su mnogi stručnjaci mišljenja, pa i on sam, da svojevremeno nije urađena rokada ministara odbrane, kao i to, da ministar Vulin nije došao na čelo ministarstva MUP-a, to me bi bilo dobro po predsednika Srbije.

- Ako neko prisluškuje predsednika godinu i po dana, i ne nađe kompromitaciju, šta je onda cilj? Po meni, samo da se vidi kuda se on kreće po vremenu i prostoru - dodao je Karan.

Karan dodaje da u ovom slučaju, prisutne su ''prevratničke trijade''. Tu su, kako je istakao, kriminalni milje koji je u stanju da primeni silu, strani faktor, i unutrašnje prevratničke snage.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, kaže da je u pitanju čitav lanac ljudi koji su prisliškivali šefa države. On je dodao da 1.800 razgovara svedoči o sistematskom prisluškivanju, a Vučić je za svoje prisluškivanje saznao tek kada su neki časni policajci doneli razgovore, i gde je predsednik i sam čuo svoj glas.

- Tromo je naše Tužilaštvo, vidim, policija je završila proces, a ne vidim da je iko uhapšen zbog toga. Ovde imate državnog sekretara, najbližeg saradnika Nebojše Stefanovića, koja je vedrila i oblačila u MUP-u gde je imala kontakt i sa mafijašima i političarima - rekao je Milovanović.

Neverovatno je da je sudija Nenadić baš u to vreme otišao na odmor, dodao je Milovanović.

- Kada se u to vreme govorilo po gradu kako Nebojša deli pozicije sa nekim nestručnim ljudima, čaršija se smejala, mislili su da je to fora i voc, a kada sve to pogledamo danas, to nije bila šala. Vi imate spremne institucije koje rade protiv predsednika, i imate kriminalce najjače na Balkanu koja radi sa njima, kao i medijsku podršku, vama sve treba da bude jasno - dodao je Milovanović.

Prof. dr Miroslav Bjegović, dekan fakulteta za studije bezbednosti MB, kaže da posle izjave ministra Vulina, neke stvari sada jesu konačno nedvosmisleno jasne. On dodaje da Vulin zna mnogo više, nego što je za sada izneo.

- Dovoljno je dokaza koji potvrđuju da je Vučić prisluškivan kao i to, ko su akteri koji su učestvovali u prisluškivanju. Dovoljno se iz izjave vidi da postoje nepobitni dokazi koji osuđuju sekretarku i ministra - rekao je Bjegović.

Kako je istakao, sada se postavlja pitanje da li je i borbena gotovost Srbije ugrožena, a to zasigurno jeste, jer se protiv lica koje je vojskom rukovodilo, sada u postupku, a to znači da ne može da upravlja njima.

Autor: