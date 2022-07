Đurđev: Srbija da, po uzoru na Mađarsku, proglasi vanrednu situaciju u energetskom sektoru i zabrani izvoz energenata i ogrevnog drveta iz zemlje!

Mađarska je, uprkos tome što je punopravna članica EU i NATO, još jednom pokazala da joj je vrhovni prioritet zaštita nacionalnog interesa, a njen glavni interes u ovom trenutku je ostvarivanje pune energetske stabilnosti pred i tokom predstojeće zime - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je istakao da Mađarska i dalje odoleva pritiscima ostalih zemalja EU da prekine gasnu saradnju sa Rusijom jer je njenom rukovodstvu jasno da bi to bilo energetsko samoubistvo zemlje. Ovo su odlični primeri i lekcije za Srbiju. Ako jedna članica EU i NATO poput Mađarske može da vodi nezavisnu energetsku politiku u jeku ukrajinske krize, nema razloga da to ne čini i Srbija koja je van oba saveza.

Isto tako, mađarski primer pokazuje da ni Srbija ne treba da se smatra obaveznom da se priključi EU sankcijama protiv Rusije, jer mi nismo u obavezi da sledimo diktate EU i popuštamo pred njenim pritiscima, iste one EU koja nam nudi članstvo u njoj ko zna kad ukoliko priznamo tzv. Kosovo. Naša jedina obaveza je zaštita srpskih vitalnih nacionalnih interesa, a energetska stabilnost je jedan od prioriteta - naglasio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige veruje da će srpsko rukovodstvo odoleti svim pritiscima spolja i nastaviti putem energetske i svake druge vrste suverenosti. Srbija je potpisala odličan gasni sporazum sa Rusijom, imamo obezbeđena domaća i skladišta u Mađarskoj, imamo i značajne sopstvene resurse poput ruda, hidropotencijala, šuma i drugih. Energetski resursi u vremenu koje predstoji ne mogu biti predmet trgovine i sredstvo za zaradu novca, oni su danas poput nasušnog hleba koji nam je potreban da obezbedimo mirnu zimu našim građanima. Mi ne možemo kao nekada da glumimo spasioca celog sveta u doba krize, mi imamo jedino odgovornost da, pored Srbije, energetski spasavamo i čuvamo srpski svet - zaključio je Đurđev.