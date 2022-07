ŠOKANTNO SVEDOČENJE: Sin Slobodana Miloševića je jedan od NAJOPASNIJIH LJUDI U RUSIJI? Evo čime se navodno bavi

Publicista i politički analitičar Tomislav Kresović izneo je šokantne i krajnje neproverene informacije o Marku Miloševiću, sinu bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

Naime, Kresović tvrdi da je Marko Milošević navodno na čelu jednog ozbiljnog kartela i on je jedan od bosova ruske mafije. Publicista tvrdi da ima te informacije, iako nigde ne postoji zvanična potvrda njegovih tvrdnji.

"Marko Milošević je sada jedan od međunarodnih bosova ruske mafije između Azije i Evrope. On vodi jedan ozbiljan kartel mafije. Marko se vraća, njegovi poslovi su ovde", rekao je Kresović svojevremeno za medije.

Kresović navodno zna da Marko sada govori tečno ruski jezik i da je možda, kako je naveo, pod okom ruske bezbednosti kao sin bivšeg predsednika Jugoslavije.

"Na kraju krajeva, majka mu je živela tamo. Živela je u mestu Barviha. To je rusko Dedinje, a tamo nije mogla da živi od svoje penzije", rekao je Kresović, ne navodeći dokaze ni za ovu svoju tvrdnju.

Ono što bi trebalo napomenuti da za sada ne postoji ni jedan zvanični podatak ili potvrda Kresovićevih reči o tome čime se bavi sin nekadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića. Ono što je dodatno upitno u celoj priči je što i sam Kresović nije ponudio argumente za svoje tvrdnje.

Prema njegovim rečima Marko je tokom devedesetih radio drogu i cigarete.

"On i njegovi drugovi su bili preteča Zemunskog klana. U jednom trenutku je bio ozbiljniji od Željka Ražnatovića Arkana jer je iza sebe imao Radeta Markovića", rekao je Kresović.

Kad smo kod Arkana, postoji priča da je on šamarao Marka Miloševića, ali to prema izjavi Žarka Popovića, nekadašnjeg šefa odeljenja za krvne delikte nije istina.

"Arkan nije šamarao Marka Miloševića. Ni u ludilu. Inače Slobodan Milošević je voleo i poštovao Arkana. Ne verujem da bi se Arkan usudio na tako nešto."

Ali postojao je neko ko se usudio. I to javno. Bio je to Rade Ćaldović Ćenta, žestoki momak iz perioda devdesetih.

"Rade Ćaldović je tog dana kupovao neki parfem u fri-šopu na aerodromu. Nije imao sitno, pa je prodavačici dao 100 maraka. Ona mu je rekla da nema sitno da mu vrati i onda je on uzeo parfem i rekao da će doći ovih dana da plati. Vlada Tref i Marko Milošević su držali sve fri-šopove u Srbiji. Imali su monopol nad tim. Milioni su se tu okretali. I priđe Marko, počne da pridukuje nešto Ćenti i ovaj mu udari takvu šamarčinu da ga je izvrnuo naopako. Eto, tako je bilo", ispričao je Popović za medije.

Marko je drugovao sa Vladom Trefom. Još kao mali je pokazao interesovanje za automobile i brzu vožnju, pa se sa 18 godina, 1992. učlanjuje u auto-moto klub kod Trefa.

"Konačno je otac prestao da me grdi što vozim brzo i uništavam automobile", izjavio je jednom prilikom Marko, aludirajući na vožnju za auto-moto klub, nakon što je ranije navodno upropastio i slupao skoro 20 automobila.

Kao profesionalni vozač ostvario je nekoliko uspeha, međutim, kasnije je isplivalo da je navodno u nekim trkama ostalim učesnicima "skretana pažnja" na to sa kim se trkaju. Kroz ovaj sport, on postaje veliki prijatelj sa Trefom. Tref je likvidiran 20. februara 1997. godine na ulazu u Sava centar, ispred kancelarije svoje firme, a ovo ubistvo do danas je ostalo nerazjašnjeno. Možda i zbog toga što je zločin često dovođen u vezu sa upravo Markom Miloševićem. Do pucanja prijateljstva dolazi kada se Tref jednog dana vraća kući jer je zaboravio pasoš, da bi uhvatio na delu svoju drugu ženu Bojanu i Marka. Prebija ih oboje, ali mu je Marko navodno tom prilikom zapretio da "neće još dugo". Ubrzo biva ubijen, a nakon što je ovu priču ispričao njegov sin iz prvog braka i njega ubijaju.