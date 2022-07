Poslanik Milimir Vujadinović, reagovao je na pretnje upućene Srbiji i njenom predsedniku, od strane Alekseja Gončarenka, poslanika Vrhovne rade Ukrajine, rekavši da nema veće tragedije za jednu državu i narod, kada na najvažnije funkcije u njoj, dođu ljudi željni sukoba i izmišljenih osveta.

- Na žalost, kada se pogleda Ukrajina, jasno je da je bar na jednu važnu poziciju u njoj, došao takav čovek, Aleksej Gončarenko, na mesto poslanika u ukrajinskom parlamentu. I nije to očigledno loše samo za Ukrajinu i njen narod. To je izgleda loše i za Evropu i ceo svet, jer po pravilu takvi ljudi nerede pokušavaju inicirati i na drugim mestima i proširiti što dalje - rekao je Vujadinović i dodao:

- Na sreću, Srbija danas na najvažnijoj funkciji ima čoveka, čiji je cilj isključivo mir i koji takođe ima želju da taj mir proširi što je dalje moguće, pa ako je je to moguće i do Ukrajine, što je sve suprotno od onoga što priželjkuje Gončarenko. Pored toga, Aleksandar Vučić je čovek, koji se vodi isključivo interesom Srbije i interesom njenih ljudi da napreduju i žive u miru, pa makar ih u Srbiji bilo samo šest miliona,kako kaže Gončarenko. A što se tiče pojma pamtiti, koji Gončarenko potencira i onoga što će nam uraditi sa njegovom braćom Hrvatima, treba da zna da Srbija, njen predsednik i svi Srbi vrlo dobro pamte i hrvatskog Pavelića i ukrajinskog Banderu, ali i oni su dobro zapamtili i Srbiju i Srbe, kao što su upamtili i najveći deo slobodoljubivih Ukrajinaca.

Vujadinović kaže da su upamtili Srbija i Srbi i Jasenovac, Prebilovce, Hercegovačke jame, Jadovno, ali i Bljesak i Oluju kao i Banderine zločine u Ukrajini.

- Možda su Gončarenko i Hrvatska mislili na to? Upamtila je Srbija i njen predsednik sve to i javno im kaže-neće vam poći za rukom! Nikada više! Neka se Gončarenko i njegova braća podsete na to i dobro upamte, pre nego preduzmu bilo šta protiv Srbije, Srba i njenog predsednika - zaključio je Vujadinović.