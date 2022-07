NE POSTOJI NIŠTA VAŽNIJE OD ZDRAVLJA! Vučić: Ponosan sam koliko ulažemo u zdravstvo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na Instagram profilu uz poruku "ponosan sam koliko ulažemo u zdravstvo, ne postoji ništa važnije od zdravlja".

- Vlada donosi odluku da se vantelesna oplodnja prihvata za ženu ne do 43. već do 45 godina. Mislim da je to velika vest za žene u našoj zemlji. To nas košta 260 hiljada dinara. 25 puta smo uvećali broj dece koju lečimo i inovativnim lekovima, koji gotovo da nisu postojali i dijagnostifikujemo bolesti i lečimo u inostranstvu - rekao je Vučić.