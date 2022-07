Rau na sastancima uz zastavu Kosova, a OEBS statusno neutralan!

Rau je razgovarao sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i sa ministarkom spoljnih poslova Kosova Donikom Gervalom, dok su iza njih bile postavljene kosovske zastave.

Ovo, međutim, nije prvi primer kršenja statusne neutralnosti misje OEBS na Kosovu.

U julu prošle godine Kosovo je posetila ministarka spoljnih poslova Švedske An Linde koja je u to vreme bila i predsedavajuća OEBS-a i tada se Linde sa kosovskom predsednicom Vjosom Osmani slikala ispred kosovske zastave.

Princip statusne neutralnosti prekšen je i prilikom posete generalne sekretarke ove organizacije Helge Šmid u oktobru prošle godine, koja se u Prištini sastala sa Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani koji su je u svojim kabinetima dočekali uz zastave Kosova.

Inače, mandat Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu proizilazi iz Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

Na to je pre tri dana ukazao i šef srpske diplomatije Nikola Selaković prilikom posete Zbignjeva Raua Beogradu.

"Na našoj teritoriji imamo dve misije OEBS-a jedna je u Beogradu, druga u Prištini. Vlada podržava rad misije na KiM kao najuverljivijeg statusno neutralnog prisustva, čiji se rad bazira na Rezoluciji 1244", rekao je Selaković na zajedničkoj konferenciji sa Rauom.

I welcomed 🇵🇱 Foreign Minister and @OSCE CiO @RauZbigniew to Kosovo today.



We discussed OSCE's role supporting 🇽🇰 institutions over the years, deepening our friendly relations with Poland and our joint & firm commitment to peace and security in the region and beyond. pic.twitter.com/393WDYdjFt