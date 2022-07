Srbija predala protestnu notu zbog sastanaka Raua u Prištini kojim se krši statusna neutralnost OEBS-a!

U noti je iskazano razočaranje i navedeno da Srbija dosledno ističe neophodnost poštovanja statusno neutralne pozicije OEBS-a prema Kosovu i Metohiji na sastancima i događajima OEBS-a, u dokumentima ove organizacije, radu na terenu, uključujući posete Prištini zvaničnika i predstavnika OEBS-a.

Uprkos tome, ukazano je da su ovi principi upadljivo prekršeni tokom posete predsedavajućeg Zbignjeva Raua Prištini, jer je dozvoljeno da se sastanci predstavnika prištinskih vlasti sa Rauom predstave kao državna poseta.

U noti se podseća i da Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ostaje jedini pravni okvir za prisustvo i aktivnosti OEBS-a na Kosovu.

Na to je pre tri dana ukazao i šef srpske diplomatije Nikola Selaković prilikom posete Zbignjeva Raua Beogradu.

"Na našoj teritoriji imamo dve misije OEBS-a jedna je u Beogradu, druga u Prištini. Vlada podržava rad misije na KiM kao najuverljivijeg statusno neutralnog prisustva, čiji se rad bazira na Rezoluciji 1244", rekao je Selaković na zajedničkoj konferenciji sa Rauom.

Srbija je iskazala proteste i prošle godine kada je Šveđanka An Linde, kao predsedavajuća OEBS-a, prekršila statusnu neutralnost ove organizacije kada se prilikom posete Prištini sa predsednicom Vjosom Osmani slikala ispred kosovske zastave, kao i kada se generalna sekretarka OEBS-a Helga Šmid sastala sa Aljbinom Kurtijem i Osmani u njihovim kabinetima u kojima su bile istaknute zastave.

