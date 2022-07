U IGRI 2 ILI 3 KANDIDATA? Nastavljaju se spekulacije o NOVOJ VLADI: Ko će biti novi premijer? (VIDEO)

U javnosti se uveliko spekuliše o sastavu nove vlade. Prema nezvaničnim saznanjima, postoji nekoliko opcija, a za mesto premijera viđena su dva "kandidata".

Nezvanično kada je reč o funkciji predsednika vlade "mrtva je trka" između Siniše Malog i Miloša Vučevića.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je gostujući u Novom vikend jutru Jovane Jeremić rekao da je Siniša Mali najbolje ocenjeni ministar u odlazećoj vladi.

- On je neko ko je uspeo da održi ekonomsku stabilnost države u jako složenim vremenima - od korone do svetskog ekonomskog rata. Kada bi on bio premijer to bi svakako bilo dobro. Kada imate ministra koji je ekonomski potkovan i ko se u najtežim trenucima i koji je uspeo da Srbija bude najbrže rastuća ekonomija u te dve godine pandemije i da država danas nije zaustavila ni jedan kapitalni projekat to jeste za jednu vrsti priznanja - istakao je Milovanović.

Kako je dodao, Vučević se pokazao kao dobar gradonačelnik.

- Uspeo je u komplikovanoj, multietničkoj sredini da funkcioniše izuzetno dobro, ima rezultate. To su ljudi koje svakao vidim na visokim mestima u novoj vladi - rekao je Milovanović.

Dejan Anđus, novinar smatra da su oba "kandidata" dobra.

- Međutim, možda Siniša Mali treba da ostane na mestu ministra finansija i da u sledećoj fazi kriznih vremena nastavi da radi svoj posao i da Miloš Vučević bude premijer. On je više profilisan kao političar nego Siniša Mali i da se izvrši Anđus.

Politički analitičar Branko Radun kaže da sve zavisi od projekcije da li će tim biti ofanzivan ili defanzivan i da li će fokus biti na politici ili na ekonomiji.

- Ako je fokus na politici, onda Miloš Vučević. On je neko ko je viđen kao čovek stranke. Siniša Mali je više ekspert, ljudi kažu da je jedan od retkih ljudi za koga kažu da zna finansije - naveo je Radun.