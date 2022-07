ORLIĆ: ODLAZAK VUČIĆA U JASENOVAC ŽELE DA SPREČE PO SVAKU CENU

Odlazak Aleksandra Vučića u Jasenovac žele da spreče po svaku cenu, jer strepe od slike današnje Srbije - države koja nepokolebljivo brani pravo srpskog naroda na istinu, odlučna da svoj narod zaštiti i ne dozvoli više nikada zverstva koja su Srbi trpeli od Pavelića do Tuđmana, rekao je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

- U Aleksandru Vučiću prepoznali su simbol baš takve Srbije - one koja više nije na kolenima. I to je cela istina, a sve ostalo su providni izgovori licemera i kukavica iz Zagreba - kaže Orlić i dodaje:

- Jer kad dobiju notu sa zahtevom za zvaničnu posetu - odbiju da notu uopšte prime. Kad predsednik Srbije odluči da dođe u privatnu posetu, oni mu posetu brže-bolje zabrane. U cinizmu kojim su nazivali ulice po "književniku" Mili Budaku, sad porede odlazak u Jasenovac sa odlaskom na more. Licemerno pričaju o "proceduri za najave", a na sam pomen mogućnosti da se svim nosiocima diplomatskih i službenih pasoša iz Hrvatske ubuduće traži najava za ulazak u Srbiju zapomažu - "Skandal! Pa to je vraćanje u prošlost!" I šta ovim besramnim ponašanjem otkrivaju, sem - da sami u toj prošlosti upravo žive, da iz nje nikada nisu ni izlazili? Pa drhte i od same pomisli na to da Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem na život u njihovom paklenom vremeplovu - ne pristaje.

- Da su njihove "vrednosti" po kojima i danas funkcionišu zapravo one iz aprila 1941., a Vučić i Srbija na to danas neće da žmure. Da su svoj odnos prema Srbima zadržali na "standardu" iz avgusta 1995., za koji im Vučić i Srbija poručuju da se neće sprovoditi nad našim narodom nikada više. Da od Srbije očekuju samo poniženja i izvinjenja kao juna 2007., a znaju da od Vučića to zadovoljstvo neće dobiti nikada. I ne mogu baš ništa da mu zamere kao čoveku čiju su familiju ustaše pobile, da mu ospore pravo da svojim precima sveću upali, dok sve teže kriju da kipte od besa valjda zbog toga što - nisu tada do baš svakog Vučića stigli, pa danas jedan ovakav postoji i još menja Srbiju na za njih neizdrživ način. Eto, to su sve priznali i svojim ponašanjem ogolili, time o sebi i sopstvenoj mizeriji rekli baš sve što svet treba da zna. Baš kao što su time o Aleksandru Vučiću i današnjoj Srbiji rekli - najbolje što je moglo da se kaže - kaže Orlić.

- A šta ćemo sa drugima? Hoće li u Srbiji danas da ćute svi koji su prećutali i nedavne poruke iz BiH da je svako isticanje srpskih žrtava - "provokacija"? Tada je Aleksandar Vučić digao glas, a njih čuli - nismo. Danas, kad nam kažu da je polaganje cveća i paljenje sveća u Jasenovcu "izazivanje haosa", ponovo Aleksandar Vučić brani srpski narod, pravo na istinu i pravdu za nevine žrtve. A oni? Razni "nezavisni mediji", kojekakva "opozicija", bezbrojne NVO, samozvani "eksperti"... hoće li i danas da ćute? Ili će možda, kao bezbroj puta do sada, pokušati da za sve optuže predsednika Srbije i samu državu na čijem se čelu taj čovek nalazi - baš zato što je on vodi? I ovde će, baš kao što su uradili "branitelji" najsvirepijih zločina u Hrvatskoj, svako svojim postupcima o sebi reći - sve. A narod je tu da vidi, čuje i - pamti. Taj narod sa ponosom danas stoji uz svoju Srbiju i svog predsednika - kaže Orlić.

