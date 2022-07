Ivan Radovanović: Predumišljaj je na hrvatskoj državi, ovaj put

Povodom zabrane Hrvatske da predsednik Srbije Aleksandar Vučić poseti Jasenovac, oglasio se novinar Ivan Radovanović.

Hajde da zamislimo da je Vučić hteo sve najgore. Hajde da, bez ikakvog zazora, zamislimo da bi privatnu posetu Jasenovcu iskoristio za promociju, za širenje velikosrpskih ideja, nacionalističku propagandu, širenje mržnje, ili šta već kome padne na pamet.

Hajde sve to da zamislimo, uz samo jedno pitanje:

Kako bi, sve sa takvim idejama, prošao da su ga hrvatske vlasti lepo dočekale, pitale ga šta mu sve treba, ponudile asistenciju, od vodiča, do obezbeđenja, organizovale mu još i ručak, obezbedile ga, poredložile da poseti još neka mesta, bile predustljuve i uslužne.

Odmah da vam kažem, loše bi prošao, ispao bi necivilizovan, nepristojan i vratio bi se kući posramljen. A hrvatske vlasti - gospoda.

Samo da im histerija nije brža od pameti. I samo da su hteli, oni, a ne on, da posetu Jasenovcu dožive kao nešto normalno, baš kao što je normalna poseta bilo kom mestu pogroma, od Jadovna, do Srebrenice.

I baš kao što je normalan samo onaj svet u kojem neko, pa bio i predsednik, može privatno da poseti mesto na kojem mu je stradala rodbina (a stradala je), a da ga ti dočekaš bez ikakvog predumišljaja. I bez teorija zavere, bez paranoje koja te tera da umišljaš šta sve on time hoće.

Zato što, kada pomisliš da on hoće da položi cvet, po pravilu se to i desi. Dođe čovek, i položi cvet. Kraj priče. Kada umišljaš, desi se sve ono što si umislio, jedino što si sam za to kriv.

Predumišljaj je na hrvatskoj državi, ovaj put. I ako su hteli da dokažu da žrtve nisu iste, da se dele na podobne i nepodobne, manje i više vredne, naše i njihove, evo, uspeli su, kao da im je taj imaginarni “zli” Vučić lično takvo ponašanje naručio.

Nepristojni i agresivni ispali su oni, ne on. Samo zato što nisu čak probali bar da vide šta će da uradi, nego su reagovali kao da se sve već desilo, a u Jasenovac nagrnule horde “četnika”, sve uz pesmu i gibanicu.

Pogrešno. Četnici i gibanica su u ovo vreme na moru, eno ih, od Rovinja do Dubrovnika, prže se na suncu i politika ih manje više ne zanima.

I da je Vučić, tamo, kod Kamenog cveta, položio pravi cvet, teško da bi neko od tih četnika sledio njegov primer, i, umesto u more, uskočio u kola i došao do Jasenovca da uradi isto.

A sada se, možda, i to desi. Ne zbog Vučića, nego zbog hrvatske vlade koja je od normalnog napravila nenormalno. Pošto su zaboravili da je neki put dovoljno da budeš dobar domaćin, svakome, pa i onome koji dođe da bi se setio.

Kada mu to zabraniš, samo ga ubediš da mu je sećanje, s pravom i bez ikakve sumnje, loše.

Sve da je i hteo, Vučić to ne bi uspeo da uradi. Hrvatska vlada je uspela. I to 2022. godine.

Što bi onaj kojeg toliko mrze rekao:



Svaka čast, majstori.

