Gajović: Hrvatska bi najviše volela da Jasenovca nema, to je njima trn u oku! (VIDEO)

Srbija i Hrvatska su dve susedne zemlje koje treba da sarađuju, a sada dolazi do dodatnog hlađenja odnosa, rekao je za PINK novinar Aleksandar Gajović, povodom odluke hrvatske vlade da zabrani obilazak Jasenovca predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Gajović je, komentarišući zabranu hrvatske Vlade da predsednik Srbije ode u Jasenovac, rekao da je bio zatečen činjenicom da je Hrvatska uputila izuzetno iritantno, surovo, hladno pismo, gde, dodaje, mnogo provejavaju izrazi kao što je protokol i diplomatija.

- Nigde u tom obraćanju nisam pronašao ni jedan stav zakona ili ustava koji bi zabranio to što su isticali - rekao je Gajović. Njivoho saopštenje je vrlo šturo, ne znate na koga se odnosi kada ga čitate. Ako imamo u vidu da je Vučić u poslednja dva navrata, kada je hteo da poseti Jasenovac, takođe prihvatio molbu tamošnje vlasti da to ne uradi. To pokazuje korektnost sa naše stane. Sada smo došli u situaciju da se ponovo zidaju zidovi i stavljaju zabrane - rekao je Gajović.

Kako kaže, ovo se sve dešava u trenutku kada je trebalo da dođe do nekog otopljavanja odnosa, a što je sada narušeno.

- To su dve susedne zemlje koje treba da sarađuju, a sada dolazi do dodatnog hlađenja odnosa - rekao je Gajović.

Predsednik društva lobista Srbije Nenad Vuković, rekao je da je tema jako teška i da dodiruje jednu osetljivu tačku.

- Sama činjenica da su mogli nekome na ličnom planu da uskrate da oda poštu nekom svom kada poželi, traži veliku senzibilnost i saosećajnost. Tumačiti nečije namere na ovaj način, kao što su to uradili u Zagrebu, pokazuje da nije bilo dobre volje sa njihove strane - rekao je Vuković.

Kako kaže, mesta te vrste ne treba da se gledaju na taj način, to je "sveto" mesto koje treba da ima poštovanje sa svih strana.

- Jasenovac je sakralno mesto, jako značajno mesto za Srbe i njegovo značenje se neće promeniti time što ćete nekoga pustiti ili nećete pustiti da ga poseti - rekao je Vuković.

Gajović kaže da se čini da bi Hrvatska najviše volela da Jasenovca nema, to je njima, kako dodaje, trn u oku.

- Zabrinjavajuće je što će verovatno i ovoga puta međunarodna javnost ignorisati ova dešavanja - rekao je Gajović.

Kada su u pitanju kontramere Srbije, Gajović ističe da ne treba ulaziti vruće glave ni u jednu situaciju koja bi mogla da nam se vrati kao bumerang. Dodaje da sa njima treba usporiti, ali dobro razmisliti o narednom potezu.

