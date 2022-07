Dmitrović: Hrvatima bi odgovarao predsednik Srbije koji neće da spomene ni jednu srpsku žrtvu! (VIDEO)

Sve ovo što radi Zagreb, a povodom zabrane posete predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću Jasenovcu, kontinuitet je jedne politike i odnosa i nešto što je započeto negde nakon Oluje, rekao je za PINK Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju.

- Ovde sada imamo pred očima dva procesa, prvi je taj što je neko rekao da je problem učešće i isprepletenost srpskog uticaja kroz istoriju u nastanak hrvatskog naroda kroz istoriju. Došli su do toga da bi za početak kao stub trebalo da stave temelje u antifašizam Srba u Hrvatskoj. To je prvi veliki posao koji je hrvatska politika trebalo da uradi - rekao je Dmitrović.

Kako kaže, oni su najpre govorili da se vodi borba hrvatskog naroda sa srpskim, da bi lagano došlo do marginalizovanja antifašizma Srba u Hrvatskoj, i na kraju da Srbe u jednom trenutku više ne bi ni spominjali.

- To se okončava onom besramnom rečenicom Josipovića, koji je rekao da "srazmerno gledano, Hrvati su narod koji je dao najviše antifašističkoj borbi u toku Drugog svetskog rata u Evropi". Zašto mi nismo na to reagovali više od 20 godina, takođe, zašto Srbi u Hrvatskoj ćute na to - upitao je Dmitrović.

On je rekao da je antifašizam trebalo da nastavi da živi među Srbija, međutim, dodaje, oni su Srbe u Hrvatskoj proglasili agresorima.

Dmitrović je rekao da sve što podseća na NDH i što je nekakav teret njihovomj politici i državi oni će da neutrališu i da pokušaju da spreče.

Ministar je istakao da postoje mediji u Hrvatskoj koji svakodnevno šire mržnju prema Srbiji i srpskom narodu.

Dmitrović je rekao da je najvažnija činjenica da postoji takozvana organizacija za istraživanje logora Jasenovac i istraživanje istine o njemu, koja govori da je to bio sanatorijum, kojima je država pomagala.

- Da su oni tamo imali predstave, da su igrali fudbal, da tamo niko nije ubijen, da je bilo smrtnih slučajeva ali da su umrli od bolesti. Oni koji to propagiraju, finansirani su od vlade hrvstske, dobijaju novac od ministarstva brahnitelja - rekao je Dmitrović.

Dmitrović kaže da je za njih problem što Vučić otvoreno priča o svemu tome, što želi da se sazna istina i da se ona nikada ne zaboravi.

- Kada u Srbiji imaju nekoga ko otvara ta pitanja i postavlja nova, to njima smeta - rekao je Dmitrović.

Kako kaže, jedna od stvari unutar strategije Srbije jeste da moramo da tražimo ekteriterijalnost za Jasenovac i za Glinu.

- Oni su dva puta tržili od Vučića da ne dolazi u Hrvatsku, na šta je on rekao u redu. Ne znam zašto sada izjavljuju da je on hteo da izazove haos. Ne znam kako to obilazak mesta žrtava, postavljanje cveća tamo, može izazvati haos bilo gde - rekao je Dmitrović.

Ministar je rekao da smatra da bi trebali da ćutimo trideset sekundi, da izađemo iz kola, da se svi zapitamo šta se dogodilo 4. avgusta, da nikada ne zaboravimo. I da onima koji ne znaju objasnimo.

- Nemojmo se zavaravati u međunarodnoj zajednici o Jasenovcu ne znaju ništa, niti ih zanima - rekao je Dmitrović.

Kako kaže, smatra da Vučić neće pustiti da ovo tek tako prođe. Dodaje da bi Hrvatima odgovarao predsednik koji neće da spomene ni jednu srpsku žrtvu.

Autor: