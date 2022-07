Štrbac: Vučić je samo želeo da se pokloni senima žrtava u Jasenovcu, Hrvatska je trebala to da omogući

Predsednik bilo koje države štićena osoba, Hrvatska je trebala da obezbedi sigurnu posetu Jasenovcu predsedniku Vučiću, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono informacionog centra „Veritas“.

Štrbac je rekao da se ova poseta Vučićeva može gledati sa više aspekata, dodaje da je, kada je juče pročitao tu vest odmah pomislio kako to nije u redu.

- Mene su lično vraćali više puta sa granice, zbog navodnih bezbednostnih razloga. Ako su mene mogli da vrate, onda me nije iznenadilo da su to uradili i sa predsednikom Vučićem. Ovde je nešto preskočeno, Pupovac je rekao da su bile dogovarane dve posete, koje su odložene na njihovu inicijativu, što je predsednik Vučić ispoštovao - rekao je Štrbac.

Kako kaže, činjenica je da je Pupovac otišao u Vladu i rekao da Vučić planira dolazak kako bi se poklonio senima žrtava u Jasenovcu.

- Imajući u vidu odnose koji su vrlo loši između Srbije i Hrvatske, smatram da ovo nije najbolji put da se tamo uđe na ovaj način. Ako meni ne mogu da garantuju bezbednost, sigurno da to ne mogu da obezbede ni Vučiću - rekao je Štrbac.

Kako kaže, smatram da je predsednik bilo koje države štićena osoba.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić je rekao da je Hrvatska napisala zvaničnu notu bez provere, na nezvaničnu informaciju.

- Oni na glasinu šalju zvaničnu notu - rekao je Krstić.

Krstić ističe da predsednik nije ništa pogrešio. Dodaje da to nije tajna poseta, nije on tamo hteo da ide inkognito, već u privatnu posetu, jer su mu zvanične bile zabranjene iz njima poznatih razloga.

- Hteo je da smanji tenziju, da ne skreće pažnju. U tom smislu je bilo samo neophodno da njihov čovek koji to sazna, proveri kod nas kada predsednik to planira, kako bi mu obezbedili osnovnu bezbednost koju mora da dobije kada god da ide, privatno ili ne - rekao je Krstić.

Kako kaže, Hrvati su propustili da se ponašaju kao gospoda koja nema šta da krije.

Predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan, rekao je da smo se mi uveki pogrešno ponosili da ne prihvatamo ideju reciprociteta.

- Uvek smo pokazivali da smo drugačiji, da smo gospoda, a te siledžije obučene u evropski frak, mogu da rade šta žele i to bez osude - rekao je Bokan.

Kako kaže, ne mogu oni da budu siledžije, a mi da budemo popustljivi i da slavimo to što smo popustljivi prema njima.

Dodaje da smo imali dve situacije kada je predsednik hteo da ode u Jasenovac i da se bavi stradanjem onih koji tamo počivaju, koje su zabranjene.

- I to sve nije rečeno našoj javnosti, do juče. Naša reakcija je najnormalnija na svetu. To je cinizam prema žrtvama - rekao je Bokan.

