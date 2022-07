Matić: Volela bih da se Ljajić priključi novoj vladi

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da ne zavisi od njene želje da li će biti i u novoj Vladi Srbije, da se nada da je opravdala poverenje ljudi koji su je predložili da obavlja ministarsku funkciju, ali i da bi volela da se lider SDP Rasim Ljajić priključi novoj izvršnoj vlasti.

Matić, koja je i potpredsednica SDP Srbije, rekla je za "Večernje novosti" da ne odlučuje ona o tome da li će biti u novoj vladi i dodala da, kada je bila izabrana za ministarku, to nije sama planirala ni želela već da je presudila procena predsednika SDP Srbije Rasima Ljajića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Da mogu i da umem, smatrali su i Ljajić i moji bliski saradnici", rekla je Matić.

Navela je da je pristala svesna odgovornosti, mogućih prepreka i komplikacija, dodajući da je onda došao još veći izazov - ekonomska kriza.

"Nadam se da sam opravdala poverenje ljudi koji su me predložili i da sam doprinela ostvarenju njihovih političkih ciljeva. Nije bilo lako. Pomoglo mi je to što sam već 20 godina pravi državni činovnik i dobro poznajem sistem. Prošla sam veliki test, a ocene bih prepustila drugima", rekla je Matić.

Na pitanje da li je zadovoljna svojim učinkom u Nemanjinoj i šta je moglo bolje, Matić je rekla da je korona mogla sve da uništi, ali da nije, te da je turističko-ugostiteljski sektor pobedio, stao na noge i oborio rekord.

"Druga pobeda je to što za sada ima svega u rafovima i što dobro upravljamo krizom. Jedino mi je žao što 5G mreža još uvek nije uspostavljena. To je nešto što bih zaista volela da smo uspeli. Bio je plan pred koronu, ali smo posle toga morali da stanemo sa radom", rekla je Matić.

Na pitanje da li se Ljajić dovoljno oporavio i ima li nameru da se vrati u političku arenu ili u Vladu Srbije, Matić je rekla da se Ljajić oseća odlično i da se on nikada nije politički povukao, te da je, naprotiv, vrlo aktivan.

"Nadam se i volela bih se priključi vladi u ovom sastavu zato što je pre svega on državnik u pravom smislu te reči. U teškim vremenima ljudi poput Ljajića doprinose stabilnosti i sigurnosti. Uz to, on ima veliki autoritet u regionu i može značajno da doprinese integraciji regiona i incijativi Otvoreni Balkan", dodala je Matić.