Svakodnevno prisustvo pripadnika specijalne jedinice kosovske policije u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova i njihove često brutalne intervencije, u poslednjih nekoliko meseci dovode do vrlo opasnih tenzija u ovim sredinama, jer pod izgovorom "borbe protiv šverca" sve više primenjuju potpuno neopravdanu i prekomernu silu.

Ovo je za Kosovo onlajn istaklo više sagovornika koji su bili svedoci ovakvog postupanja policije.

O ovom problemu je, kako smo saznali, bilo reči i tokom poslednje posete specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka, ali za sada ništa nije urađeno po tom pitanju.

U prethodnih desetak meseci, posebno nakon napetosti i krize na administrativnom prelazu Jarinje iz oktobra prošle godine, povodom prištinskih mera o srpskim tablicama, pripadnici specijalnih jedinica policije počeli su stalne dolaske oklopnim vozilima, primetni su duž magistralnih puteva koji vode u pravcima Jarinje i Brnjak, a uspostavili su i punktove nedaleko od administrativnih prelaza.

Svima je i dalje sveže sećanje na upad policije u Zvečan prošle jeseni kada su iz automatskog oružja teško ranili Srećka Sofronijevića.

Tokom poslednjih nekoliko nedelja građani javljaju da ih pripadnici specijalne kosovske policije zaustavljaju i oni vrše kontrole vozila, naročito u noćnim satima, i da prilikom tih kontrola drže uperene duge cevi u nedužne ljude, a često su u automobilima tada i maloletna deca.

Najčešće se ovakve kontrole dešavaju u opštinama Leposavić i Zubin Potok, u mestima Sočanica, Lešak, Ibarska Slatina, Brnjak, Gazivode.

Poslednji incident od pre dva dana na teritoriji opštine Leposavić, kada je pod optužbom za šverc robe uhapšen A.D, a prilikom hapšenja je brutalno pretučen i na njegov kamion policija je ispalila rafale metaka, uneo je dodatnu pometnju među građane.

Brat uhapšenog izjavio je za Kosovo onlajn da je policija na A.D. pucala u dužini puna četiri kilometara, a čak i kada je izašao iz kamiona nastavili su da pucaju.

“Zaustavili su automobil u kojem je bio mladić koji je takođe uhapšen, stavili su mu lisice i ubacili u policijski automobil. Moj brat je u tom trenutku prolazio kamionom nakon čega su oni krenuli da ga jure. Na njega je pucano 4-5 kilometara bez prestanka iz tri policijska vozila. Kada je on zaustavio vozilo i izašao oni su ga okružili i pucali bez prestanka”, rekao je brat uhapšenog.

Kako je dodao, Kosovska policija nije dozvolila vozilu hitne pomoći da priđe do njegovor brata, koji je pretučen pola sata ležao u lokvi krvi.

“Toliko su ga isprebijali da je on ležao pola sata u lokvi krvi. Udarali su ga i gazili, arkada mu je pocepana, još uvek je u toj krvavoj odeći. Vozilu hite pomoći nisu dozvolili da priđe, najpre su pretresli sanitetsko vozilo, a nakon toga rekli da mu nije potrebna medicinska pomoć, jer nije ranjen. Šest blindiranih vozila i devet policijskih džipova učestvovalo je u poteri”, istakao je on.

Prema njegovim rečima, iz Policijskog inspektorata Kosova kratko su mu rekli da slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

"Zvao sam Policijski inspektorat Kosova, prvo se nisu javljali na telefon, zatim se neko javio i nisu hteli da izađu na teren pod izgovorom da to nije u njihovoj nadležnosti", naveo je brat uhapšenog A.D.

O sledećim koracima povodom prekomerne upotrebe sile kosovske policije, porodica uhapšenog će odlučiti narednih dana u konsultaciji sa advokatom.

Mladić sa inicijalima U.R. kojeg je Kosovska policija zaustavila i uhapsila pre nego što je krenula u poteru za vozačem kamiona A.D, rekao je za Kosovo onlajn da mu nije jasno zbog čega ga mu je policija stavila lisice na ruke.

"Krenuo sam od kuće automobilom kada su ispred mene izletela dva policijska džipa sa rotacijama, ja sam naravno stao. Oni su me izveli iz automobila bacili su me na asfalt i istog trenutka mi stavili lisice. U tom trenutku čuo sam kamion koji je prošao pored nas. Policija me je ubacila u džip ostavivši moj auto nasred puta", objašnjava mladić dodajući da su ga policajci vređali na nacionalnoj osnovi.

Kako je istakao, nije odmah shvatio o čemu se radi i u prvom trenutku je pomislio da je kidnapovan. On se nalazio u policijskom automobilu sa lisicama na rukama, dok je trajala potera za kamionom i tom prilikom i on je dobio lakše telesne povrede.

“Policija me je udarala kundacima i uz konstane psovke su me ispitivali čiji je kamion i ko ga vozi. U jednom trenutku policija je kroz prozore dzipa izbacila automatske puške i krenula da puca prema kamionu koji se udaljavao od njih", kaže ovaj mladić.

Kako je naveo, policajci su hteli da zaobiđu kamion, ali kako je put bio uzak oni su udarili u kamion i oštetili svoj džip.

Iz Kosovske policije juče je, međutim, saopšteno da je kamion udario u njihovo policijsko vozilo i da je tom prilikom povređeno pet policajaca. Njih je juče odmah primio i Aljbin Kurti koji je rekao da policija "sprovodi zakon na celom Kosovu". Kurti je uputio kritiku Tužilaštvu zbog oslobađanja jednog od uhapšenih, rekavši da u nedostatku efikasnog rada Tužilaštva, akcije policije u obezbeđenju javnog reda ostaju nedovršene.

Mladići uhapšeni u subotu uveče u Leposaviću su nakon šest sati maltretiranja odvezeni u policijsku stanicu, U.R. je pušten na slobodu, dok se A.D. i dalje nalazi u pritvorskoj jedinici.

"Nakon četiri do pet kilometara konstantne pucnjave kamion je stao, ali su oni nastavili da pucaju. Posle pola sata doveli su osobu koja je bila u krvi. Kasnije sam prepoznao da se radi o dečku iz Leposavića. Bili smo vezani šest sati", rekao nam je U.R.

Prema njegovim rečima, uhapšeni mladić je kazao da je bežao iz straha, a da su ga, kada su ga uhvatili, policajci tukli čime su stigli, udarali su ga kundacima i gazili čizmama.

Još jedan primer policijske brutalnosti se dogodio u subotu u Leposaviću. Aleksandar Đoković je tog dana uveče krenuo da se vidi sa bratom, ali se umesto toga našao na meti pripadnika specijalne kosovske jedinice koji su ga bez ikakvog povoda uhapsili, maltretirali i držali četiri sata sa lisicama na rukama bez objašnjenja.

"Krenuo sam da se nađem s bratom, išao sam prema Leposaviću, kada sam u jednom trenutku video džip da blica iza mene. Nisam shvatio da su unutra pripadnici specijalne jedinice, i ubrzo su mi preprečili put. Izvukli su me iz kola, s uperenim dugim cevima i bacili na asfalt. Jedan od njih mi je stavio čizmu na vrat i tako držao licem na dole, dok su me vezivali lisicama. Bili smo gotovo ispred policijske stanice u Leposaviću, ali su me ubacili u džip i odveli nazad u onu njihovu privremenu stanicu na Jarinju. Pitao sam jednog starijeg policajca, jedinog koji je govorio srpski zašto me hapse, rekao mi je da ne zna. Kad su me ubacili u onaj njihov kontejner, ušla je jedna naša policajka da pita zašto me hapse. Isterali su je napolje, rekli su da nema tu šta da traži. Pitali su me da li krijumčarim robu, rekao sam da sam krenuo da se nađem s bratom na pivo. Rasturili su mi cela kola, ništa nisu našli. Držali su me do dva ujutru, telefon su mi zaplenili, rekli su da će mi ga vratiti u utorak nakon veštačenja i pustili su me bez objašnjenja što su me uhapsili. Bez ikakvog razloga su me maltretirali, hteli su valjda da pokažu da mogu, da su silni, a verujte mi da ja nisam jedini kome su to uradili u prethodnom periodu. Zaista ne znam dokle možemo više ovako“, kaže Aleksandar za Kosovo onlajn.

Kako smo čuli, i pripadnici međunarodnih službi na Kosovu znaju za neprimereno ponašanje kosovske policije.

"Video sam ih lično kod pumpe u Lešku, ne znam šta tamo rade Jedinice za brza delovanja. Koji razlog imaju da budu na tom delu magistralnog puta koji nema nikakve veze s putevima koji vode ka Jarinju i Brnjaku ili alternativnim prelazima", kaže nam sagovornica iz jedne NVO organizacije na severu.

Ona kaže da su se i iz slovenačkog kontigenta Kfora žalili na specijalce.

"Znam da su se na njihovo prisustvo žalili i pripadnici slovenačkog Kfora, o njima se tokom poslednjih nekoliko nedelja na svakom sastanku gde je razmatrana bezbednosna situacija raspravljalo, ali za sad bez rezultata. Ponašaju se bahato i zaustavljaju i obične građane bez ikakvog povoda. Ne znam da li je proglašena neka vanredna situacija ili nešto drugo, ali za ovako njihovo ponašanje i maltretiranje zaista nema opravdanja", kaže naša sagovornica.