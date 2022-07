Stranci slobode i pravde smeta to što nije u prilici da, kao Demokratska stranka iz koje je nastala, pljačka Novi Sad i Novosađane kao što je to bio slučaj od 2000. do 2012. godine i to je jedini razlog zbog koga napadaju i generalni urbanistički plan i Miloša Vučevića lično - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.