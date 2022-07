UPRAVO NA TV PINK I PINK.RS - VUČIĆ: Razgovori sa izbornim listama bili su korektni, SNS me obavestio da već ima većinu u Narodnoj skupštini

Obraćanje predsednika Srbije možete pratiti UŽIVO na TV Pink i uz tekstualni prenos na portalu Pink.rs.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Predsedništva Srbije, a prema najavama, predsednik govori o toku konsultacija sa predstavnicima izbornih lista o formiranju Vlade, ali i o zabrani hrvatskih vlasti da privatno poseti logor Jasenovac i oda poštu žrtvama ustaških zločina.

Predsednik je, govoreći o konsultacijama, izjavio da su one obavljene sa 11 izbornih subjekata, te da veruje da je ustavna uloga obavljena i da su uspeli da saznaju nešto više o programima političkih stranaka i odnosu države prema pojedinim pitanjima, što su liste mogle da čuju od njih.

- Razgovarali smo prvo sa predstavnicima manjinskih stranaka, a zahtevi su različiti. Albanska politička partija želi integraciju, ali ne i učešće na republičkom nivou. SVM želi da nastavi saradnju koja je bila dosad. Istu želju imali su ljudi sa liste "Muftijin amanet". Razgovarali smo i sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji, i sa njima smo imali korektan razgovor - rekao je Vučić.

Bilo je razgovora i, dodaje, sa drugim listama, različitih programa i opredeljenja. Neke zahteve ovih stranaka su, kaže, prihvatili ali druge nisu.

Razgovarali smo i sa predstavnicima koalicije koju predvodi Marinika Tepić i imali smo korektan odnos, uprkos neslaganjima. Izrazili su želju da ostanu u opoziciji, što smo i znali i očekivali. Sa poslanicima DSS-a smo razgovarali i oni su imali slično viđenje kao Dveri i Zavetnici, posebno po pitanju KiM. Sa poslanicima POKS-a smo imali posebne razgovore, a izrazili su želju za državotvornim pristupom.

Dodaje da je danas razgovarao sa predstavnicima liste Ivice Dačića, sa kojima je razgovor bio korektan, a razgovori između SNS i SPS tek treba da počnu.

- Danas me je SNS obavestio da već ima većinu u Skupštini, ali da se ona kreće od 130 do 160 narodnih poslanika. Zamolio sam ih kada budu sigurni, da me obaveste, da bih mogao, u skladu sa Ustavom, mandat da poverim licu koje SNS predloži - kaže predsednik.