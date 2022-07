Neophodan zvaničan stav EU o proširenju! DRECUN ZA PINK: Početak pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju DOBRA VEST, ali...

Predsednih Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun je ocenio da dobra vest to što su Severna Makedonija i Albanija posle skoro dve decenije otvorile pregovore sa EU.

- To je dobro za ceo region, još da se zaokruži priča sa BiH onda će to biti proces koji je nepovratan. Rukovodstva i građani Sverene Makedonije i Albanije su uložile puno truda. Mnogo je truda uloženo i u okviru inicijative Otvoreni Balkan, to je značajno ojačalo njihove pozicije - istakao je Drecun za Pink.

Problem je što pored zemalja koje se zalažu za proširenje, nemamo zvaničan stav EU. Imamo protivljenje jednog značajnog broja zemalja da se EU širi dok se ne reorgnizuje. Za ovaj region je važan zvaničan stav Unije o proširenju, jer se ovako stiče utisak da je to što se desilo posledica trenutne geopolitičke situacije izazvane ratom u Ukrajini

- Čini se da je ovo više izraz geopolitičkih interesa Zapada da obijedine sve zemlje na starom kontinentu koje mogu protiv Rusije i definišu njihov spoljno politički pravac, da se slepo slede stavovi EU - naveo je Drecun.

Kako je dodao, odluka o otvaranju pregovora podstiče regionalno integrisanje poput inicijative "Otvoreni Balkan" koji SAD čvrsto podržavaju, za razliku od EU koja je nutralna.