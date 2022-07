JASENOVAC JE SRPSKA REČ ZA HOLOKAUST! Gujon za Pink: Srbija odmereno, ali jasno reagovala na nedopustivu odluku Zagreba!

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, smatra da je reakcija Srbije na skandaloznu odluku Zagreba da Aleksandru Vučiću zabrani privatnu posetu Jasenocu bili odmerena i primerena, jasna i nedvosmilsna.

Gujon je za Pink ocenio da bi Hrvati kada bi se popustilo tražili još više, uvek bi zabranjivali, tražili izgovore za sve i svašta.

- Bio sam u Jasenovcu i znam šta to znači i šta podrazumeva. Jasenovac je srpska reč za Holokaust. To nije samo logor tamo, pod time se podrazumava stradanje svih Srba, Roma i Jevreja u NDH. To su i Prebilovci, i Jadovno, i Hercegovačke jame, Donja Gradina... Ono što se dogodilo u Jasenovcu je nešto strašno, kao što je strašno i nedopustivo ono što se dogodilo pre tri dana. Drago mi je što predsednik Srbije nije popustio - rekao je Gujon i podsetio da je Aleksandar Vučić tri puta najavljivao posetu Jasenovcu.

Svaki put je izgovor isti - nije dobro vreme. Smatram da je bilo koji dan u godini, sve i da je dan Oluje, pravo vreme za posetu mestu stradanja srpskog naroda. Odbiti zahtev tri puta je previše.

Da bi među državama došlo do pomirenja, smatra Gujon, neophodno je međusobno poštovanje.

- Srbija poštuje Hrvatsku i Srbi poštuju Hrvate. U ovom slučaju smo videli da toga sa njihove strane nema. Ako nema poštovanja, nema dogovora, a ni pomirenja - istakao je on.

Gujon je napomenuo da Jasenovac nije daleka prošlost kao što se čini.

- Apelovao sam na ljude da obiđu Jasenovac. To je jedno sveto mesto zbog stradanja u Drugom svetskom ratu, mesto gde se oseća težina istorije srpskog naroda, mesto iz kojeg niko neće otići isti - dodao je Gujon.