Novinarka Ljiljana Smajlović smatra da hrvatska vlada treba da objasni koji su to politički razlozi zbog kojih predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nije bila dozvoljena zvanična poseta Jasenovcu.

- Iz Vučićevog izlaganja smo saznali da je ovo treći put da on pokušava da ode u Jasenovac, dva puta nije uspeo službeno i jednom privatno. Hrvatska vlada je dva puta rekla da iz političkih razloga unutrašnjih nije vreme. U celoj tog priči je najgore kako je reagovala hrvatska vlada - ukazala je Smajlović.

Ona je pojasnila da je hrvatska vlada pitanje da li može Vučić privatno da dođe u posetu upotrebili u političke svrhe i dali tabloidima da objave, a optužili Vučića da je od toga pravi političku stvar.

- Oni su to iskoristili, to je ministar Radman Grlić, da kažu da Vučić to radi jer pravi vladu u Srbiji. Znači to je politička spletka da se nešto zabašuri. Grlić bi iz prve ruke mogao da kaže koji su bili politički razlozi hrvatski vlade da dva puta ne dozvoli posetu Vučića i da treći put iznese u javnost zahtev predsednik Srbije da privatno dođe. To bilo zanimljivije - rekla je Smajlović.

Kada god Srbi pokrenu pitanje svojih žrtava, uvek to rade iz nekih podmuklih pobuda. To je posebna tema. Ljudi koji se ljute što se pominje Jasenovac, nisu se ljutilo kada se govorilo da je Srbiji portrebna denacifikacija, iako to Srbiji nikada nije bilo potrebno.

Smajlović je istakla da ima problem sa tezom pojedinih medija da Vučić nema pravo da govori u ime žrtava.

- Ne može čovek čekati da bude zaklan da bi govorio kao žrtva. Dva od poslednja tri predsednika Srbije su imali članove porodice ubijene u Jasenovcu. Ko ovde nema pravo da govori u ime žrtava? - dodala je Smajlović.