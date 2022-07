EGIPAT JE ZEMLJA KOJA OBEĆAVA! Bisenić za Pink: Poseta egipatskog predsednika važna za evoluciju odnosa dve zemlje (VIDEO)

Bivši ambasador u Egiptu Dragan Bisenić ocenjuje da je poseta egipatskog predsednika veoma važna u razvoju, odnosno evoluciji odnosa dve zemlje.

- Duga je istorija diplomatskih odnosa Srbije i Egipta, Srbija je još 1908. godine otvorila tamo diplomatsko predstavništo, kada Egipat i nije bio nezavisna država. Od tada pa do danas obe zemlje su prolazile kroz različite transformacije. Diplomatija Srbije je pokušavala da nađe ponovo oslonac u Egiptu kao državi koja se smatra liderom arapskoh sveta i Bliskog istoka. Ova poseta je dokaz da se u tome uspelo - rekao je Bisenić za Pink.

On je podsetio da je Egipat 2013. godine bio izolovan od ostatka sveta zbog unutrašnih zbivanja.

- Srbija je tada jasno stala na stranu Egipta i podržala ono što dešavalo, praktično na tim osnovama se dalje gradi poverenje dve zemlje. Egipat je danas zemlja koja mnogo obećava - istakao je Bisenić.

Kako je dodao, u ovom vremenu neizvesnosti važno je imati saradnju sa Egiptom koji zadržava političku autonomiju, poput Srbije.

Pukovnik avijacije u penziji Milorad Đošić je podsetio da Srbija zajedno sa Egiptom pravila zastave 128 i traktore IMT.

- Mogli bi opet - rekao je Đošić koji se osvrnuo na rusko - ukrajinski sukob.

- Rusija je do sada oslobodila 20 odsto prostora, to se vidi na kartama BBC-a, što oni neće da priznaju. Sledeća linija je Harkov, Zaporožje, Nikolajev i Odesa. Kada će biti taj cilj ostvaren teško je prognozirati. Kada se ta linija oslobodi, to je 30 odsto i verovatno će tada stati - istakao je Đošić.