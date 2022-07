Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i egipatski predsednik nakon što su stigli na poligon, odmah su krenuli u obilazak postavljane opreme iz odbrambene industrije.

El Sisi se zaustavio kod srpskog višenamenskog borbenog vozila "Lazanski".

- Naša vojska ga već koristi, ali i druge vojske ga već kupuju. Veoma je popularno - rekao je Vučić predsedniku Egipta.

Nakon obilaska oružja predsednici su prešli na vozila, a Vučić je naglasio da se "Miloš" i "Mali Miloš" prave u našim fabrikama.

"Kornete" već imamo na "milošu", a predsednik kaže da je te rakete potrebno staviti i na "pasars" i na "lazanski.

Na pitanje da je Sijartro u Moskvi sa Lavrovim, kako on to vidi, predsednik je odgovorio da se Srbija se ne meša u odnose suverenih zemalja.

Vučić je rekao da Srbija ima politiku u kojoj se ne dodvoravamo nikome, već vodimo računa o svojim interesima.

- Mi nismo deo EU i lako je dizati dreku protiv nekoga za koga misle da je mali, i kada taj "mali" želi da vodi suverenu politiku - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će da brine isključivo samo za Srbiju.

- Ovo je potpuno srpski proizvod. To rade naše dve fabrike, Jedna je iz Priboja, jedna iz Kragujevca - dodao je Vučić prilikom obilaska oružja.

Kako je rekao, nastavićemo da prodajemo svakome ko će da plati svojim novcem ono što mi prodajemo.

- To je pitanje opstanka Srbije - dodao je predsednik Srbije.

Predsednik Srbije pohvalio je samohodnu haubicu "nora"

- "Nora" ima top od 155 milimetara. Imamo ga sve više i već 12 komada smo prodali u EU. To su skupe i ozbiljne mašine. To je bukvalno ponos Srbije. I kada promaši 80 metara, računa se da je pogodilo, jer ostavlja razarajuće posledice, a gađa do 40 kilometara. To je naše najmoćnije oružje - rekao je Vučić. Kako kaže, Amerikanci imaju "himars", Rusi "smerč", a mi "tamnavu", i dodaje da ne zaostajemo za njima po kvalitetu.