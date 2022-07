Mirović: Uvođenje sankcija Rusiji nanelo bi stetu Srbiji!

Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović ocenio je danas da delimično razume brigu Dragana Ðilasa za ekonomski razvoj Srbije, ali je pogrešno uvesti sankcije Rusiji jer bi takav korak na duži rok naneo štetu Srbiji.

"Moramo jednom zauvek da shvatimo da je jedini izlaz u vremenu pred nama u tome da vodimo svoju politiku sa jasnim i konkretnim interesima naše zemlje i nikoga više", naveo je Mirović.

Predsednik pokrajinske vlade dodaje da ne veruje da ćemo uvođenjem sankcija mnogo dobiti, ali da u suprotnom posledice mogu biti katastrofalne - stotine hiljada radnika bi moglo da ostane bez posla.

"Uvođenje sankcija na duži rok bi Srbiji nanelo veliku političku i još veću ekonomsku štetu i to zato što bismo izgubili saveznike kada je reč o očuvanju integriteta naše zemlje", rekao je Mirović i istakao da može delimično da razume Ðilasa i njegovu brigu za ekonomski razvoj koji može biti usporen činjenicom da najviše direktnih investicija dolazi iz zemalja EU, kao i zbog toga što politika uticajnih zemalja stoji iza kreiranja poslovnih odluka kompanija prilikom investiranja.

U odgovoru Ðilasu, on naglašava da bi se uvođenjem sanckija pojačale političke tenzije u zemlji imajući u vidu da mnogi građani, bez obzira na interesne kalkulacije, jednostavno to vide kao čin suprotan moralu i dugom savezništvu i uperen protiv onog koji nas je podržavao u brojnim teškim trenucima savremene istorije.

Mirović poziva Ðilasa da se seti veta na britansku rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

"Uprkos nedopustivoj agresiji na suverenu Ukrajinu, čiji integritet Srbija podržava i koju je osudila, uvođenje sankcija Rusiji značilo bi političko ulaganje u evropski put bez rezervi, bez iskazivanja naših jasnih interesa na tom putu, priznanje nezavisnosti KiM indirektno, podršku jedinstvenoj evropskoj spoljnoj politici, a da pritom nema ni naznaka da ćemo ikada nešto konkretno i opipljivo i istinito dobiti u smislu pristupanja EU osim malih komada šargarepe", naveo je Mirović.

Kaže da treba dodati i pritiske, sasvim iracionalne, na Republiku Srpsku.

"I da li će sve to prestati uvođenjem sankcija ili će se možda i pojačati?", upitao je Mirović Ðilasa.

Podseća da bi ekonomski gubitak sa mnogo višom cenom gasa dodatno uticao na privredu, uz jak inflatorni pritisak koji se već oseća.

"Jednom rečju - ne nude ništa ako uvedemo sankcije, zapravo nude i manje od toga, a sankcijama samo povećavamo društvene raskole i dovodimo sebe u dvostruko ništa i dvostruko još manje od toga.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Ðilas ranije je izjavio da Srbija mora da napravi izbor da li želi da bude deo Evrope ili će joj po drugi put u istoriji okrenuti leđa.

On je rekao da Srbija ne možee da bude jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i da to što je on lično protiv sankcija - nije argument, a da se ŠP ne plaši teških odluka i nepopularnih poteza.