Zapadne službe u lovu na Milana Radoičića! (VIDEO)

Povratak potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića na Kosovo i Metohiju ozbiljno je uznemirio ekstremne Albance.

Njegova snimljena video poruka: "Tu sam, vratio sam se, a vi znate šta to znači, jer odavde nema nazad. Živela Srbija", uzdrmala je kosovske bezbednosne službe, ali i njima sestrinske - britansku MI6 i nemačku BND. Radoičić nije nastupio kao biznismen, ali ni kao nepoznata ličnost. To je izjava vođe i poziv narodu da se ne brine, da je on tu i da nema više progona Srba, piše Politika.

Predsednik Srbije kazao je da ne razume kakvu je poruku Radoičić hteo da pošalje time što je obavestio da se vratio u Leposavić, ističući da on živi na Kosovu i Metohiji i da kao građanin Srbije može da bira gde će da živii u svojoj zemlji.

"Manje vam smeta u Beogradu, više u Leposaviću. Šta je smisao moram da razumem, šta je to što želite da čujete od mene. Meni je svejedno, može da bira gde će da živi u Leposaviću, Mitrovici, Beogradu, Novom Sadu, gde god hoće, to je njegova privatna stvar. Građanin Srbije je, sutra može da dođe u Ivanjicu, gde god hoće", dodao je Vučić.

Upravo odluka da se vrati kući u Leposavić je razlog zašto su zapadni agenti i njihovi saradnici poslednjih mesec dana rastrčali po pokrajini da pronađu potpredsednika Srpske liste Milana Radoičića. Cilj je da pokušaju da ga pridobiju, ali ako ne uspeju, onda da ga uhapse, navodno zbog krivičnih dela u vezi s Brezovicom, piše Politika.

U akciju pronalaska Radoičića krenuli su takozvani spavači jedne moćne zapadne službe koja tradicionalno ima duboke korene u ovom delu Evrope, za koje postoji sumnja da su početkom godine organizovali i sproveli napade na policiju u severnom delu Kosova. T i napadi su, kako su počeli, vrlo brzo i bez ozbiljnog razloga prestali.

Koliko je raširena paranoja u ovim krugovima svedoči i da su policajci prijavili da su potpredsednika SL u isto vreme videlii u Uroševcu, Prizrenu i Podujevu. Da su u strahu velike oči svedoči i to što su neke članovi "ekstremnog pokreta Samoopredeljena" tvrdili na društvenim mrežama da su primetili Milana Radoičića kako opušteno pije kafu u centru Prištine, dok su drugi uveravali da su ga videli u istoj majici kako u kafani blizu američke baze Bondstil navodno razgovara sa oficirmima Kfora.

Policajci u strahu

Da se nešto dešava na Kosovu svedoči i to što je recimo premijer Kosova Aljbin Kurti produžio radni odmor u Grčkoj, dok su oficiri u bezbednosnom sektoru pojačali svoje obezbeđenje. Do promena je došlo i među zapadnim diplomatama koje pokušavaju najpre na lep način da dođu do informacija gde se nalazi Milan Radoičić. Za to vreme tužilac osnovnog tužilaštva u Uroševcu Rasim Maljoku je izjavio da policija ima nalog da uhapsi Radoičića ukoliko bude pronađen na teritorji Kosova. Maljoku je za RSE kazao da je poternica za Radoičićem u slučaju "Brezovice" još uvek na snazi.

Međutim, postavlja se pitanje i ko bi, ukoliko bi se navodno saznalo gde je funkcioner SL nalazi, njega pokušao da uhapsi. Naime, prema saznanjima Politike, gotovo trećina pripadnika specijalnih policijskih jedinica nije više zainteresovana da ide na sever Kosova. Posle ranijih odlazaka u Severnu Kosovsku Mitrovicu gotovo svaki peti pripadnik specijalnih policijskih snaga je prijavio da ima psihičke probleme jer ima strah da se neće vratiti kući živ.

Zanimljivo je da su u svojim "ispovestima" psiholozima, koje su pod oznakom "strogo poveriljivo" završile u kosovskom ministarstvu policije, navodili upravo strah od osobe koja je u kriznim situacijama još 201. godine pomagala kada su Srbi organizovali barikade koje suj bile ozbiljan trn u oku Prištini.

To je još jedan pokazatelj da oni zaziru od Milana Radoičića i naši obaveštajci govore da je ime koje se najčešće spominje kada su upali na sever Kosova bilo njegovo. Najčešće pitanje je bilo "gde je on" , "da li se tu nalazi", "da li je u šumi",da li sprema akciju protiv pripadnika Rosu koji su zbog prereka na pputu morali da na brisanom prostoru pešače i po nekoliko kilometara. Tu se upravo uvukao stah u kosti, jer us tada bili kao "glineni golubovi", da je neko hteo da ih napadne.

Dodatni problem za Prištinu je i što je Radoičić ušao na KiM, i to legalno, ali oni za svoje medije navode da je ušao nelegalno. To dovodi do ozbiljnih sukoba unutar tog sistema jer se svi pitaju kako je Milan Radoičić ušao na KiM kada se to brani direktoru Kancelarije za KiM.

Jedan britanski operativac koji je savetnik kosovske obaveštajne službe ŠIK smislio je način kako na prevaru da uhapse Milana Radoičića. Naime, prema saznanjima Politike, početkom jula su planirali da na Brezovici organizuju sastanka na kome bi bili predstavnici Prištine i gde bi "razgovarali o mogućnosti saradnje i povlačenja optužnice". Do sastanka nije došlo jer su srpske bezbednosne strukture od svojih ljudi iz ŠIK-a saznale da se britanskim predlogom garantuje dolazak i razgovor, ali ne i bezbedna dolazak Radoičića.

Božidar Spsić, bivši operativac SDB-a, kaže da oglašavanje Radoičića da se nalazi na KiM nije bila interesantna činjenica samo za nas već i za Albance na Kosovu.

Za Politiku kaže da su za njega ozbiljno zainteresovane i zapadne obaveštajne službe i dodaje da je tako zato što ga optužuju da je čovek Aleksandra Vučića.

"Smatram da se Radoičić vratio da ojača srpsku poziciju na okupiranoj teritoriji pored planirane mere koju je najavio Kurti, a u vezi sa registraskim tablicama i osvajanjem severa Kosova. Zpadni bezbednjaci su targetirali Radoičića i, po mojim informacijama, u toku je lov na čoveka da ga pridobiu ili privedu. Sve je to smišljeno u prištinskoj kuhinji., u kojoj svoju ulogu imaju i SAD, Britanci i Nemci", kaže Spasić i dodaje da bi zbog intezivne porage Radoičiću najbolje bilo da se, nakratko, vrati u centralnu Srbiju.

Srpska lista: Mi smo legalni i legitimni predstavici srpskog naroda

Srpska lista saopštila je juče da je više nego žalosno čime se pojedini mediji u Prištini služe, pa i izmišljanjem izvora, samo da bi oblatili tu stranku , koja je legalni predstvnik srpskog naroda na KiM, sa više od 90 odsto podrške građana. Srpska lista je tako regaovala na pisanje pojedinih kosovskih medija , koji su preneli izjavu neimenovanog visokog zvaničnika SAD u kojoj je "podsetio SL da je njen predstavnik Milan Radoičić na crnoj listi SAD".

"Više je nego žalosno čime se služe pojedini mediji u Prištini koji u želji da oblate Srpsku listu izmišljaju navodne, neimenovane, ili bolje reći nepostojeće izvore koji navodno upozoravaju našu partiju", navodi se u saopštenju Srpse liste, preno je Tnjug.

Na sve to kažu, smežne laži i izmišljotine, odgovarju da Srpska lista ima svoje organe i predstvanike koji svakodneno imaju kontakte sa međunarodnim predstvnicima, imenom i prezimenom, a ne izmišljene kao mediji u Prištini

"I niko nikakvo upozorenje nije poslao našoj stranci niti ima razloga da to čini jer smo mi legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda sa više od 90 dosto podrške", poručuju iz Srpske liste.

Takođe Srpska lista poziva i medije u Beogradu da, kako kažu, zadrže nivo profesionalnosti i ne prenose kvazitekstove koji se sastoje od izmišljotina, laži i neimenovanih, odnosno nepostojećih izvora.