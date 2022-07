Vladimir Štrbac: Kampanja predsednika da se letuje u Srbiji donela je mnogo dobrog Velikom Gradištu

Letnja sezona je uveliko u toku a čini se da je Veliko Gradište i njemu pripadajuće Srebrno jezero ove godine aktuelnije nego ikada.

Svesni toga, čelni ljudi opštine potrudili su se i da prirede bogat program za svačiji ukus za turiste iz zemlje i inostranstva. Prema rečima predsednika Skupštine opštine Veliko Gradište, Vladimira Štrpca, brojni događaji su iza nas ali sve posetioce tek očekuju manifestacije sa izuzetnim programom, od čega je prva Alaske večeri koja se ovog vikenda održava.

- Ove godine u Opštini Veliko Gradište po 56. put tradicionalno organizujemo Alaske večeri. Značaj ove manifestacije za nas je veliki. Mi smo grad koji živi sa Dunavom i upravo ta grandiozna reka čini ne samo ovu manifestaciju, već čitavu našu opštinu, posebnom. Alasi su u Velikom Gradištu postojali od davnina i ova manifestacija ima dva aspekta. Prvi je turistički, koji podrazumeva to da nas poseti što više ljudi van naše opštine, i da se predstavimo kao dobri domaćini. Drugi je pak kulturološki karakter, jer za cilj imamo to da se taj zanat i taj duh života pored reke i sa rekom očuva. Pecanje koje se organizuje za decu, degustacija riblje čorbe i ribe kao i samo takmičenje u kuvanju riblje čorbe svakako su neki od načina da se ti ciljevi i ideje postignu. Ove godine prve večeri će nastupiti Bilja Krstić sa svojim Bistrik orkestrom dok će druge večeri nastupiti Mia Borisavljević te u tom smislu verujem da će i u muzičko-zabavnom programu svaki posetilac pronaći nešto za sebe kako bi uživao.

Negde smo na polovini turističke sezone u Velikom Gradištu, te nas u tom smislu interesuje kako do sada ocenjujete turističku sezonu u vašem mestu?

- Turistička sezona u našoj opštini teče po planu. Turistička organizacija zajedno sa svim službama Opštine Veliko Gradište zaista se trudi da svaki posetilac iz naše opštine ode sa pozitivnim utiscima. Naš cilj jeste da nam novi ljudi dolaze ali i da nam se stari i tradicionalni gosti uvek vraćaju. Za nas kao turističku destinaciju od velikog je značaja kampanja predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u kojoj se daje ogromna podrška tome da se letuje u našoj zemlji. Lepote naše zemlje su neprocenjive i zaista je važno da našu zemlju upoznamo na najbolji mogući način. Sve to je i doprinelo da kod nas pre svega na Srebrnom jezeru turistička poseta ide uzlaznom putanjom i u tom smislu sam siguran da će ova sezona biti jedna od uspešnijih.

Šta nas još očekuje tokom ovog leta u vašoj opštini?

- Nakon Alaskih večeri očekuje nas vašar u našem gradu koji se tradicionalno organizuje 2.avgusta za Svetog Iliju ali se istovremeno u periodu od 1. do 6. avgusta u gradskom parku organizuje Gitarijada. Potom, 6.avgusta Kajakaški savez Srbije organizuje veliku TDI regatu, dok nas 13. avgusta očekuje Pasuljijada i nastup našeg proslavljenog umetnika i pevača Dženana Lončarevića. Sledi međunarodni festival Sila fest koji se održava od 28.avgusta do 2.septembra, a nakon toga 10. septembra plivački maraton. Festivalom amaterskog pozorišta privodimo letnju sezonu kraju i isti će biti održan od 20. do 25. septembra, a samu turističku godinu završavamo u novembru tačnije 26.novembra Jepurijadom u selu Topolovnik odnosno 27. novembra četvrt maratonom na Ramskoj tvrđavi. Dakle zaista sadržajna godina sa manifestacijama i događajima koji će biti pravo uživanje za svakog ko poseti našu opštinu.