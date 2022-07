Vučević nagalašava da je posao agencije da čuva objekte Grada Novog Sada i da su medijima dostavljeni ugovori u kojima piše da je definisano šta su njihove obaveze.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da ništa, tokom prošlonedeljnih protesta kvazi ekologa, nije urađeno suprotno zakonu i da policija i licencirana agencija za tehničko obezbeđivanje nije prekoračila nikakva ovlšaćenja.

Vučević ističe da skup niko nije zvanično prijavio policiji, ali da on ipak nije bio zabranjen.

– Želim da razjasnim, da ne postoji nikakvo privatno obezbeđenje, pošto je to najveća zloupotreba koja se pvih dana pominje. To nije nikakvo obezbeđenje, Vučića ili Vučevića, to je zvanična licencirana agencija za fizičko tehničko obezbeđenje koje ima ugovor sa Gradom Novim Sadom za čuvanje objekata i institucija – objašnjava gradonačelik.

NIJE BILO NIKAKVE PREKOMERNE UPOTREBE SILE

On ističe da nemaju hiljade policijaca koji bi čuvali zgrade, nego je to nešto se autsorsuje, odnosno angažuje sa spoljne strane.

– Da li to znači da kada angažujemo čišćenje da su to nečije privatne čistačice. Naglašavam to nije privatno obezbeđenje, to je zvanična firma koja je ranije imala ugovor sa Gradom. Ne znam šta su trebali da dozvole, oni su angažovani da zaštite i da čuvaju – objašnjava Vučević, a odgovarajuči na pitanje da li je reakcija bila primerena odgovara da jeste.

CILJ KVAZI EKOLOGA JE BIO DA IZAZOVU HAOS

Vučević kaže da je trebalo da se desi, da ih sve prebiju.

– Jedna od najbizarnijih stvari je bio taj da su imali punu kutiju malih belih miševa. Takvu bizarnost nismo videli, valjda su hteli da ih puste u skupštinu. Postoje snimci kako tuku policiju, kako kriju motke ispod majice. Ima slika kako udaraju momka iz obezbeđenja u potiljak, dok sprečava jednog ekologa da ide zelenom površinom – jasan je Vučević nagalašavajući da je posao agencije da čuva objekte Grada Novog Sada i da su medijima dostavljeni ugovori u kojima piše da je definisano šta su njihove obaveze.

Policija je ističe bila super trpeljiva, a bio im je otet štit.

– Jednog policijaca su polili zelenom farbom, vređali. Pogledajte izraze lica tih koji protestuju. Njihov cilj je bio da prekinu. Da ih je bilo i 7000 a ne 70 ne bi odložili. To onda nije demokratija, nego ko je jači taj vlada. Onda nam ne trebaju institucije i izbori. Evo tri dana već razmišljam šta se Lazoviću i Veselinoviću iz „Ne davimo Beograd“ u GUP Novog Sada. Šta ovima iz Loznice nije jasno. I otkud više puta osuđen narko diler iz Požege u Novom Sadu na protestu koji tuče policiju – kaže Vučević i dodaje da je zato rekao da je to putujući cirkus koji ide iz grada u grad.

PUNA PODRŠKA ZA ONE KOJI SU RADILI SVOJ POSAO

I dodaje gradonačelnik da gde može doći do incidenata, eto njih.

– Koji Ćuta ima problem oko mostova u Novom Sadu. Što nisu zvali pa da im objasnimo. Ni on ni Lazović zajedno šest decenija ne mogu da završe fakultet. Je l oni treba da nam objasne kakav treba da bude urbanizam u Novom Sadu – kaže Vučević i dodaje da se pripadnicima preti, da se njihova imena pojavljuju na mrežama, govori da će odgovarati.

Vučević naglašava da je prošle nedelje bila redovna sednica Skupštine Grada sa 77 tačaka, a jedana od tih tačaka je bila usvanje GUP i da je svemu prethodila višemesčna javna rasprava, ali se čini da je pojedincima to atraktivna tema za političku instrumentalizaciju.

– To je politički legitimno, ali ne mogu da razumem provođenje nasilja i sprečavanje institucija da rade. Ovo nije bio prvi incident, imali smo na nekoliko sednica Komisija za planove koje su javne ogromne napade na arhitekte, urbaniste, planove, ljude koje se sa stručnim pitanjima. Pretilo im se da će im se ići na kuće, da će se prebijati, bacani su suzavci. Pravili su cirkus i to je trajalo mesecima. I sada kada je došao onaj poslednji čin, a to je Skupština grada i njeni legitmni predstavnici, neki ljudi su sebi dali za pravo da mogu da prekinu sednicu. I da će oni da upadnu u zgradu skupštine. Nemam problem da se protesuje, da se okupe, da skandiraiju. Ali ne može da se upada u institucije, ne može da se prekida rad sednice, ne mogu da se tuku odbornici i članovi Gradskog Veća – izričit je gradonačelnik Vučević.

Prvi čovek Novog Sada kaže da je jako važno ukazati na sve činjenice, a prva je da taj protest nije zvanično prijavljen policiji.

– Jedina informacija je bila kroz saopštenja političkih stranaka, dela NVO, kvazi ekoloških i nemam problem da ih tako zovem i kroz društvene mreže gde su ljudi pozivani da dođu na protest sa marama i vodom, što je jasno ukazivalo da će biti upotreba suzavca. Skup niko nije prijavio, a pozivaju Đilasova, Jeremićeva stranka, Ne davimo Beograd, Ne damo Jadar Dveri i desetak tih kvazi ekoloških NVO. Pojavljuje sve ukupno njih 70. Tu je bilo najmanje Novosađana. To su bili ljudi koji su došli da izazovu incidente. Policija je ogradila prostor na kojoj oni nisu bili – objašnjava gradonačelnik dodajući da je ograda bila oko metar da bi odbornici i članovi Veća mogli da uđu u zgradu.

Vučević uverava da ti „mirni demonstranti“ kako pokušavaju da ih predstave razvaljuju ogradu i kreću na zgradu Skupštine i to u momentu kada odbornici ulaze u zgradu.

– Tek tada policija pravi koridor, ne dira demonstrante, ne napada ih, ne potiskuje ih. Pravi fizički koridor da bi stvorila uslove za rad skupštine. Oni i tada fizički napadaju policiju. Odgovor policije u svim zapadnoevropskim država na takvo ponašanje bio bi milion puta brutalniji – objašnjava on odgovarajući da pitanje da li je reakcija policije bila primerena.

NIČEG LOŠEG U PLANU NEMA

Prvi čovek Novog Sada ističe da svako ko je racionalan zna da ničeg lošeg u GUP nema.

– Imali smo najtransparentniju raspravu, dužu nego ikad. Nekoliko javnih prezentacija I javnih sednica koje su bile prekidane, bacan je suzavac…Niko sa stručne strane nema neku veliku primedbu, zato što je rađeno kako valja – kaže.

Odgovarajuči na pitanje da su se I tokom javne rasprave bilo primedbi da se gradska vlast oglušila o 10.000 primedbi koje su podnete, on pita: “A gde su ti ljudi”. Znate, kako se pišu te primedbe I pitaju “Jeste li vi za zeleniji Novi Sad, da imate više parkova…Pa ja ću to da potpišem”: Gde su ti ljudi?

– To nije tako. Prirodno je da ne mislimo svi isto. Nemam problem da neko drugačije misli, to je i potrebno. Imam problem sa nasiljem, da neko misli da može da tuče članove Komisije za planove i da prekida sednicu. Pritom to je plan koji vam samo daje neke okvire, on treba tek dalje da se razrađuje, a on je zaista dobar. Potpuno mirno spavam – ističe.

Vučević je naglasio da se novim GUP predviđa 180 hektara više zelenih površina u Gradu i da prvi put devinišemo eko stanovanje kao koncept kakav imate u Beču.

– Predviđeni su novi parkovi, prvi put imamo žastićene zelene površine. Previđen je pešačko biciklistički most, nove školske, predškolske objekte … Veći broj parking mesta – nabraja.

PRAVIMO ZELENU OAZU TAMO GDE SU PREDHODNICI HTELI DA GRADE

Novosadski čelnik uverava da ne postoji projekat Novi Sad na vodi već da je za vreme vlasti onih koji danas protestuju privatizovano brodogradilište vlasniku koji je zatim ubijen u mafijaškom obračuju, a zatim su novi investitori to otkupili od banaka.

-Brodovi se već 20 godina ne proizvode u Novom Sadu i sada mi gledamo da nam prodada brodogradilište na odličnoj lokaciji. I onda se razmišlja o nekom novom sadržaju. Postoji ideja , da na prostoru brodogradilišta bude „otvoreni gradski centar“ i da damo sadržaj. A da uz Dunav gde su prethodnici predvideli građevinsku mi kažemo zelena oaza. A most koji treba da se gradi ucrtan je 1951.

Gradonačelnik Vučević kome je ovo treći uzastopni mandat na čelu Novog Sada kaže da moramo već jednom da se opredelimo da li želimo da živimo u gradu ili na salašima.

– Salaši su predivni, obožamam prirodu i svaki slobodan trenutak koristim da uživam u njoj. Da razjasnimo hoćemo da živimo u gradovima ili u sojenicama. Hoćemo da se vratimo u 16 vek ili ćemo ida idemo ka 21. veku. Pričamo nećemo da nam mladi odlaze, pa kako da ih zadržimo. Ponavljam, a o tome niko neće da priča da neupredivo više pažnje poklanja zelenim površinama.

Govoreći od predojećoj zimi kaže da je uverem da je država spremna za sve izazove i ističe da se sada vidi koliko je Evropa platiti veliku cenu zbog rusko – ukrajinske krize.

– Naša država je vodila dobru, mudru politiku. Iz tog odnosa mi čuvamo stabilnist i snadbevamo se gasom. A kojim drugim gasom da se snadbevamo. Neka veliki rasprave, a ne mi da poginemo.

Vučević ističe da nikom ko sedne u novu vladu neće biti lako. Na pitanje da li sebe vidi u njoj odgovara:

– Tri puta sa biran za gradonačelnika, doneo dve Evropske titule, zajedno sa predsednikom otvorio fabrike, otvorio preko 30.000 radnih mesta, gradimo novi most, usvojili GUP. Potpuno sam ispunjen kao i svojim radom kao potpredsednik SNS. Ne odričem se stranačke pripadnisti, to je esencija demkratije. Najopasniji su oni koji ne pridaju nikome, ahoće da se pitaju – kaže on i dodaje da dugo vide Nemanjinoj, a a da on ostaje kući.

Kaže, da ne može da kaže da mu ne prija kada ga predsednik Vučić pomene među 4-5 imena.

– Ali to i povećava odgovornost da li ste sposobni da radite taj posao. Uvek sse divim onima koji olako prihvataju posao ministra i sve funkcije. Duboko sam zabrinut da li mogu da uradim neki novi posao.