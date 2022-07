'NEMCI SU KLEČALI U AUŠVICU, HOĆE LI JEDAN HRVAT KLEKNUTI U JASENOVCU?!' Vulin za Pink: Nešto spremaju! Traže razlog i opravdanje za novi zločin

"Zašto ne priznate zločine ustaške države, zašto ne kažete da je NDH zločinačka tvorevina?", zapitao je ministar.

Groblje ustaških žrtava, pobijenih Kordunaša i Banijaca na Petrovoj gori, na kojem počiva i 128 žena i dece, preorano je da bi bio probijen šumski put. Partizansko groblje na Barin-kosi, predelu Magarčevac, preorala je mehanizacija državne firme Hrvatske šume, pošto su prethodno posekli drveće. O ovome je, između ostalog, govorio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Kako kaže, dugo sluša kako je srpski predsednik opsednut Hrvatima, a prethodnih meseci u hrvatskim medijima napisano je 9.000 tekstova o Vučiću.

- Onda kažu da je on opsednut! Oni neprekidno imaju da kažu da li je četnik ili nije četnik, pa je sutra partizan, da je loš čovek, ustvari nisu mu ubili dedu, pa jesu mu zaklali dedu, ali nisu u Jasenovcu nego 500 metara dalje. Pa je to neka razlika! Pa su mu zapalili sve kuće koje su Vučići imali u nekoliko generacija, ali to je skroz u redu. Mora da plaši i nastavak revizije istorije koju Hrvati pokušavaju. Sada je izašla neka knjiga u Hrvatskoj u kojoj piše da su Srbi i u partizanima i u četnicima sproveli genocid nad Hrvatima! Kada se tako laže, znači da nešto spremate! Tražite razlog i opravdanje za nove zločine. A, zašto ne priznate zločine ustaške države, zašto ne kažete da je NDH zločinačka tvorevina? – kaže ministar.

Vulin je poručio Hrvatima da se ugledaju na Nemce koji se i danas kaju zbog svojih nedela u drugom svetskom ratu.

- Nemci su klečali u Aušvicu, hoće li i jedan Hrvat kleknuti u Jasenovcu? Hoće li kleknuti u Jadovnu, hoće li poljubiti onaj kamen ispred jame Šaranove i reći: "Praštajte, deco sprska", pa ćemo onda možda verovati da se “Oluja” neće ponoviti. Ali, kada pravite knjige u kojima se navodi da su Srbi sprovodili genocid nad Hrvatima, zabranjujete unuku jasenovačke žrtve da dođe u Jasenovac. I meni su zabranili da dođem u Jasenovac pre tri godine. I kada sve to rade, oni očekuju od nas da budemo mirni, da ćutimo i da se pravimo da se ništa nije desilo. Ne! Srbi moraju da počnu da govore i da pišu svoju istoriju. Ako budemo ćutali naša deca će za pet godina učiti da su u Jasenovcu ubijali Hrvate – kaže Vulin.