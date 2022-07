PALMA: Vlada će biti srpska! Zalažemo se za ulazak u EU, ali se ne odričemo Rusije

- Nama su budućnost Srbije i to šta možemo da uradimo mnogo važniji od traženja funkcija - rekao je Marković, na pitanje o tome hoće li se nastaviti saradnja SPS-JS i naprednjaka i dodao:

- Smatram da je prirodno da nastavimo saradnju i to očekujem, ali sve zavisi od najveće stranke SNS i predsednika Vučića jer on ima najveći legitimitet. Izašao je na izbore pod imenom i prezimenom i osvojio ogroman broj glasova.

Marković je, na pitanje ukoliko dođe do saradnje u Vladi, da li ostaje pri tome da ne želi ministarsku funkciju, rekao potvrdno.

- Da. Radio sam kao da imam pet ministarskih funkcija. Prvi sam otišao u Egipat i pokrenuo tu međudržavnu saradnju, imao sastanke sa ministrima iz različitih regija, guvernerima i sada ću u oktobru u Šarm el Šeik voditi delegaciju lekara. Do sada smo vodili više od 600 lekara u Egipat i hiljadu u Paraliju, oni su spasli mnogobrojne živote, a tokom epidemije kovida 19 naročito. Zato želimo da im se i na ovaj način zahvalimo za sve što su učinili za građane Srbije u najtežim trenucima epidemije. I sve će to biti od donacija. Sada, 27. avgusta, idem sa 600 ljudi u Paraliju, u Grčku, i tada će biti otvaranje ulice koja će se zvati Palma. Ostvario sam saradnju sa Austrijom, Rusijom, mnogo ambasadora sam doveo u Jagodinu, uz 12 fabrika - istakao je Marković.

Na pitanje o licitiranju u javnosti da će Ivica Dačić biti ministar odbrane, policije... i koju bi mu on poziciju dao, Marković je rekao da se viđaju svakog drugog dana, ali da im to nije tema.

- Već da vidimo šta treba i možemo da uradimo za Srbiju. Bitniji su nam zajdnički ciljevi i interesi zemlje, nego funkcije - istakao je Marković i dodao da će vlada biti srpska.

- Zalažemo se za ulazak u EU, ali se ne odričemo Rusije. Aleksandar Vučić samo može da sastavi vladu koja će biti prosrpska i braniti interese Srbije, i nikakvu drugačiju.

Na pitanje da li smatra da bi u nekom narednom periodu moglo da dođe do saradnje Vučića i Dragana Đilasa u vlasti, Marković je rekao da o tome ne odlučuje, a da u politici važi ona - nikad ne reci nikad.

- Ipak, tu su mnoge laži koje su izgovorene i Đilas treba da se izvini. Šta su sve lagali za mene. Našli nekog mutavog svedoka, skrembovali ga, a ja sam najbolji logoped, odmah sam video ko je. I na sudu je rekao da ne zna o čemu se radi. Šest puta je hapšen i osuđivan i kao plaši se mene, pa mu sakrili lice. A, onda se u istom džemperu pojavio na proslavi partije nepravde i neslobode. Eto, to je Đilasov svedok - rekao je Marković.

A mna pitanje, kako se treba postaviti prema ucenama Olafa Šolca i Evropskog parlamenta - priznajte Kosovo i uvedite sankcije Rusiji, pa onda u Evropsku uniju?, Marković je istakao da Kosovo nikada nećemo priznati.

- Pa kako Nemačka uzima gas od Rusije ako su im uveli sankcije, a mi treba da od prijatelja stvaramo neprijatelje? Ako Srbija uvede sankcije, hoće li da stane rat? Neće. Staće kada ukrajinski vojnici polože oružje i kažu da ne žele da budu živo topovsko meso, inače će trajati godinama. Neće da popuste ni Evropa ni SAD, a što bi Rusija kada su nekada bile njene teritorije, a Rusi su ovde živeli kao što su Srbi, u strahu od Albanaca na Kosovu i Metohiji - zaključio je Marković.

NOVA RADNA MESTA U JAGODINI

Marković je, na pitanje da li ima nekih novina u Jagodini, rekao da se pravi proširenje nemačke fabrike „Fišer“, koja treba da uz 400 zaposli još 400 ljudi, a da firma „Aunde“, koja pravi sedišta, sada zapošljava 200, a plan je da bude hiljadu radnika. - Namera nam je da krajem sledeće godine pravimo i vrtić za decu zaposlenih i frizeraj za majke. Treba da sakupimo sredstva za to. Inače, jedini smo grad koji nasipa kamen na puteve do svih njiva, pa kod nas može da se ide do njih i "mercedesom". U Jagodini će 11. avgusta biti otvoreni dan i svi će moći besplatno u Akva-park, Muzej voštanih figura i Zoološki vrt.