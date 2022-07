'To je leglo zla, čisto zlo!' Bokan za Pink: Hrvati su ubijali Srbe iz čiste mržnje, a sada, nakon toliko godina, nastavljaju zločin iskazujući cinizam i ismevanjem žrtava! (VIDEO)

Kada dželati preteraju nestane smisao kompromisa, rekao je za PINK Dragoslav Bokan sa Instituta za nacionalnu strategiju.

Bokan je rekao da smo mi zbog lažnog bratstva i jedinstva, zaboravili na te dečake i devojčice iz tame našeg zaborava, te, koje, kako kaže, nije imao ko ni da odbrani, ni da pokopa, da ostavi neki znak niti da govori o njima.

- Kada dželati preteraju nestane smisao kompromisa. Taj zid je trenutak kada hrvatske vlasi na ciničan način nisu dopustile unuku jednog od ubijenih mučenika da obiđe to srpsko groblje. To što je taj unuk predsednik Srbije, samo još više povećava cinizam i bezobrazluk - rekao je Bokan.

Kako kaže, prva faza je bila čista mržnja, ubijanje i neprstani kontinuitet zločina u funkciji čišćenja Srba iz Hrvatske.

- Druga faza je još jezivija, to je ismevanje i cinizam. Oni govore kako su oni čuvali i lečili tu namučenu decu, to je ta vrsta bezobrazluka koji bi svuda bio osuđen, sem u našem slučaju - rekao je Bokan.

On dodaje da je sada predsednik Srbije stao na "crtu" i rekao da ne može više.

- I to je sada problem - kaže Bokan.

Bokan ističe da je svakoga dana tamo oko sedamdesetoro dece ubijano tamo.

- Srpski vojnici kada su oslobodili Jastrebarsko kada su videli tu dečicu i leševe, kako su izgledali, naši borci su klekli i plakali - rekao je Bokan.

Kako kaže, ne može ni naša crkva, niti istoričari, niti narod, da razgovaraju sa njima u rukavicama, kada se oni cinično smeju žrtvama.

- To je leglo zla, čisto zlo - kaže Bokan.

On ističe da niko nikada nije pokušao da oslobodi Jasenovac, on je raspušten kada su oni to poželeli. Kako dodaje, kada su očistili groblja, stavili tela u peći, tada su otišli.

- Država Hrvatska se direkto uplela u jezivi cinizam, gde ne priznaju da su uopšte učinili zločin, a učinili su zločin veličine Himalaja - rekao je Bokan.

