Vučić je hteo da zapali sveću na mestu najvećeg srpskog stradanje u Evropi, rekao je za PINK Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera.

Vučićević je rekao da su u ratu devedestih potpuno opljačkane, srušene i spaljene kuće porodice Vučić u Čipuljiću kod Bugojna, dodaje da postoje fotografije i dokazi za to.

- Zamislite samo da su negde neki Srbi spalili kuće hrvatskih premijera i predsednika, da li bi to bila tema za mesec dana ili za više godina? To bi bila tema o kojoj bi oni non stop pričali. Međutim, za njih se to podrazumeva. Sasvim je normalno da pale i ruše srpske kuće - rekao je Vučićević.

Kako kaže, prvi put je u skladu sa svim protokolima i pravilima, Vučić zatražio 2. septembra 2021. godine, pre bilo kakve krize i rata u Ukrajini.

- Oni su tada rekli da nije vreme, da sačekaju malo, i o tome niko nigde nije pisao. Drugi put je tražio 4. marta ove godine, pa ni tada nije bilo vreme, kako su rekli. Sada je tražio privatnu posetu mestu gde je ubijen njegov deda, čija je kuća spaljena takođe, i gde je ubijeno više stotina hiljada ljudi, pa ni to nisu dozvolili. Naprotiv, rekli su da želi da izazove haos - rekao je Vučićević.

Kako kaže, hteo je da zapali sveću na mestu najvećeg srpskog stradanje u Evropi.

- Tom Hrvatskom stavu pridružuju se, nažalost, i neki ljudi odavde iz Srbije. Kao što je na primer Žarko Korać koji kaže da Vučić potpiruje mržnju pominjući "mit" o Jasenovcu. On to kaže odavde iz Beograda. I nažalost nije jedini. Kako je to moguće? Kako je moguće da Srbin po rođenju može da kaže za Jasenovac da je mit - upitao je Vučićević.

On je rekao da neki u Danasu i sličnim medijima kažu da je Vučić kriv što se razbijaju kola Srba koji letuju u Hrvatskoj.

- Nije predsednik Vučić ni jednog trenutka rekao protiv ljudi iz Srbije koji idu na letovanje u Hrvatsku. Ja bih lično mogao reći svašta protiv njih. Ne mislim ništa dobro o onima koji misle da je super kupati se na svratištima Srba u NDH - rekao je Vučićević i dodao da se oni kupaju u srpskoj grobnici.

Kako kaže, neki će se tamo kupati i u vreme kada je učinjen najveći genocid nad Srbima u ratu.

- Mene lično to ne interesuje, to je najveće stradalno mesto Srba, koji su krivi zato što su Srbi. Vučić je prvi predsednik Srbije koji je zamolio i došao na ideju da dođe tamo da se pokloni senima mrtvih i tamo upali sveću - rekao je Vučićević.

On je rekao da ni jedan šef srpske države nikada nije bio u Jasenovcu. Vučić je prvi, kako kaže, koji je zatražio da ode tamo.

Vučićević je rekao da je Jelena Zorić nakon skoro tri godine, rekla istinu o jednoj od najstrašnijih laži.

- Oni su lagali da je Andrej Vučić maltene šef narko mafije, da je stajao iza Jovanjice. Na kraju Zorić kaže da je to laž, i ništa, idemo dalje. Niko nije probao ni da se izvini za sve te laži, niti je neko rekao da je imao loše informacije, da je neko pogrešio. Ne, svesno su lagali. Kao što i sada lažu o svemu ovome - rekao je Vučićević.

