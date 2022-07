VUČIĆ: Srbija se za 10 godina modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada!

Srbija se za 10 godina modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je svih tih godina u zemlji vladao mir, uz ekonomski napredak.

Vučić je, na pitanje po čemu će pamtiti 10 godina na vlasti, pošto je na današnji dan postao presednik pre jedne decenije, odgovorio da je Srbija postala zemlja koja ne liči na onu koju su nasledili.

"Postaraću se da do godišnjice stranke pokažemo šta je promenjeno - od plate od 330 evra, koja će u decemrbu biti 700 evra, odnosno koja je danas 635 evra, što je dvostruko uvećanje, do toga da je Srbija izgradila autoputeve koliko nikada do sada nije“, objasnio je on.

Vučić je podsetio da je izgrađeno više bolnica nego što je učinjeno u proteklih šest decenija.

„Srbija se modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada“, podvukao je predsednik.

„Imali smo svih tih deset godina mir, stabilnost, ogroman ekonomski napredak, fiskalnu stabilizaciju. Naš javni dug je 53,6 odsto i to nakon dve godine pandemije i usred rata na evropskom tlu kada ne postoji gotovo nijedna velika zemlja koja nema dug ispod 100 odsto, izuzev Nemačke“, objasnio je Vučić.

To su, kaže, veliki rezultati na koje je ponosan, kao i na činjenicu da Srbija danas zarađuje više na izvozu softvera i kompjuterske industrije nego od poljoprivrede.

„Tolika modernizacija i napredak su nastupili i to su činjenice“, podvukao je on.

Rekao je da je zadovoljan što vidi da su na kraju ljudi srećni zbog rezultata koji su napravljeni.

„Važno je da Srbija nastavi putem mira, stabilonsti, dalje modernizacije i industrijalizacije. Vratili smo fabrike koje su zatvarane, to su veliki rezultati“, objasnio je on.

Podsetio je i da je Srbija sa Republikom Srpskom uspela da započne obeležavanje svega onoga čega su se drugi stideli u prošlosti - od Jasenovca do žrtava „Oluje“, kao i da se više ne krijemo, već kažemo da postoje mesta stradanja drugih naroda za koje su naši ljudi krivi.