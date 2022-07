SNAŽNA I UJEDINJENA SRBIJA NAŠA JE OBAVEZA I NASUŠNA POTREBA - 10 GODINA BORBE! Aleksandar Vučić - čovek koji je Srbiju podigao na noge! (VIDEO+FOTO)

Od trenutka kada je Aleksandar Vučić 2012. godine preuzeo funkciju ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije, kao tadašnji motor i pokretač Vlade, uspeo je da uzdigne Srbiju i postigne ono što svi pre njega nisu mogli decenijama unazad.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rođen je 5. marta 1970. godine u Beogradu. Završio je Zemunsku gimnaziju 1988. godine, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine.

Svoju političku karijeru započeo je u Srpskoj radikalnoj stranci 1993. godine. Iste godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a za generalnog sekretara te stranke 1994. godine. Na toj dužnosti je ostao sve do 2008. godine.

Za ministra informisanja u Vladi nacionalnog jedinstva imenovan je 1998. godine. Bio je poslanik u Saveznoj skupštini SRJ u tri mandata - u Veću republika od februara 1998. i od maja 2000. godine, a od 24. septembra 2000. godine izabran je za poslanika na saveznim izborima.

Srpsku naprednu stranku osnovao je sa Tomislavom Nikolićem, a na osnivačkoj konvenciji u oktobru 2008. godine izabran je za zamenika predsednika stranke. Posle ostavke Nikolića postao je v.d. lidera Srpske napredne stranke 24. maja 2012. godine. Na Drugom kongresu stranke održanom 29. septembra 2012. godine jednoglasno je izabran za predsednika te stranke.

2012. godina - Ministar odbrane i prvi potpredsednik Vlade

Nakon opštih parlamentarnih izbora održanih 2012. godine, Vučić je preuzeo funkciju ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije zaduženog za borbu protiv korupcije i kriminala. Kao tadašnji motor i pokretač Vlade, Vučić je uspeo da uzdigne Srbiju i postigne ono što svi pre njega nisu mogli decenijama unazad!

Obavljao je funkciju ministra odbrane od 27. jula 2012. godine do rekonstrukcije Vlade Republike Srbije 2. septembra 2013. godine.

Aktivno je učestvovao u pregovorima Vlade Republike Srbije i privremenih institucija vlasti u Prištini pod pokroviteljstvom Evropske unije. Doprineo je tome da u aprilu 2013. godine dođe do potpisivanja briselskog sporazuma, čime je po prvi put od 1999. godine stvorena realna osnova za to da srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji uspostavi institucije koje će biti priznate od međunarodne zajednice.

Od septembra 2013. godine zadržao je samo funkciju prvog potpredsednika Vlade zaduženog za borbu protiv korupcije i kriminala.

2016. godina - Predsednik Vlade

Nakon pobede SNS na izborima održanim 16. marta 2014. godine izabran je za predsednika Vlade Srbije, koja je formirana 27. aprila 2014. godine. Funkciju premijera obavljao je do avgusta 2016. godine, kada je, nakon pobede SNS na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, započeo novi mandat na mestu predsednika Vlade Srbije.

Vlada koju je vodio Aleksandar Vučić postigla je istorijski uspeh provodeći najteže ekonomske reforme u savremenoj srpskoj istoriji. Privremeno smanjujući penzije i plate u javnom sektoru, Srbiju je spasao od bankrotstva, oporavio budžet i počeo da smanjuje javni dug Srbije.

2017. godina - Predsednik Srbije

Nakon pobede na predsedničkim izborima održanim 2. aprila 2017. godine izabran je za predsednika Republike Srbije.

Na predsedničkim izborima održanim u aprilu 2022. godine građani Srbije su mu izglasali poverenje za još 5 godina na funkciji predsednika Republike Srbije.

Vučić je danas, kada se navršava deset godina od kako je na vlasti, ocenio da je Srbija napravila ogromne korake i dodao da je ponosan na te rezultate jer zemlja "ne liči" na ono što je nasledio 2012. godine.

Vučić Srbiju vidi kao ekonomski obnovljenu, uređenu, modernu evropsku državu, regionalnog lidera u ekonomiji, politici, infrastrukuri, energetici, stabilnosti svake vrste, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, ali i u obrazovanju, kulturi, nauci, prosvećenosti, sportu i natalitetu.

Ono što je posebno značajno za državu i naše građane, jeste činjenica da će kraja ove godine BDP Srbije iznositi 58 milijardi evra, što je jasan pokazatelj da će on biti gotovo udvrostručen, što potvrđuje činjenicu da je Vučić postigao da unapredi Srbiju, uzdigne je na više lestvice na način na koji to ranije nikome nije "pošlo za rukom".

Ovo je još jedna potvrda i dokaz, da Srbija danas nezaustavljivo napreduje i da dobra politika koju vodi predsednik Vučić svom narodu i zemlji osigurava sigurnu, svetlu i bolju budućnost!

Srbija napredovala, shvatila da je zemlja uspeha, a ne pada!

Srbija je za 10 godina modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je svih tih godina u zemlji vladao mir, uz ekonomski napredak.

Vučić je, na pitanje po čemu će pamtiti 10 godina na vlasti, pošto je na današnji dan postao presednik pre jedne decenije, odgovorio da je Srbija postala zemlja koja ne liči na onu koju su nasledili.

"Postaraću se da do godišnjice stranke pokažemo šta je promenjeno - od plate od 330 evra, koja će u decemrbu biti 700 evra, odnosno koja je danas 635 evra, što je dvostruko uvećanje, do toga da je Srbija izgradila autoputeve koliko nikada do sada nije", objasnio je on.

Vučić je podsetio da je izgrađeno više bolnica nego što je učinjeno u proteklih šest decenija.

"Srbija se modernizovala, promenila, shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne propasti i pada", podvukao je predsednik.

"Imali smo svih tih deset godina mir, stabilnost, ogroman ekonomski napredak, fiskalnu stabilizaciju. Naš javni dug je 53,6 odsto i to nakon dve godine pandemije i usred rata na evropskom tlu kada ne postoji gotovo nijedna velika zemlja koja nema dug ispod 100 odsto, izuzev Nemačke", objasnio je Vučić.

To su, kaže, veliki rezultati na koje je ponosan, kao i na činjenicu da Srbija danas zarađuje više na izvozu softvera i kompjuterske industrije nego od poljoprivrede.

"Tolika modernizacija i napredak su nastupili i to su činjenice", podvukao je on.

Rekao je da je zadovoljan što vidi da su na kraju ljudi srećni zbog rezultata koji su napravljeni.

"Važno je da Srbija nastavi putem mira, stabilonsti, dalje modernizacije i industrijalizacije. Vratili smo fabrike koje su zatvarane, to su veliki rezultati", objasnio je on.

Podsetio je i da je Srbija sa Republikom Srpskom uspela da započne obeležavanje svega onoga čega su se drugi stideli u prošlosti - od Jasenovca do žrtava „Oluje“, kao i da se više ne krijemo, već kažemo da postoje mesta stradanja drugih naroda za koje su naši ljudi krivi.