SRBIJA POBEĐUJE! 10 TRIJUMFALNIH GODINA - VUČIĆ JE ČOVEK KOJI JE PREPORODIO NAŠU ZEMLJU

Od trenutka kada je Aleksandar Vučić 2012. godine preuzeo funkciju ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije, kao tadašnji motor i pokretač Vlade, uspeo je da uzdigne Srbiju i postigne ono što niko pre njega nije mogao decenijama unazad.

Na čelu sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom Srbija počinje da se menja, modernizuje i postaje zemlja uspeha.

Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da je mnogo toga je urađeno u našoj zemlji u proteklih deset godina, od kada je odgovornost preuzela Srpska napredna stranka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Zahvaljujući pametnoj, racionalnoj i odgovornoj politici, svakoga dana smo menjali Srbiju. Te promene se najbolje vide po životnom standardu građana, po novim otvorenim radnim mestima, po šansama koje ljudi imaju i po kvalitetu života svih građana. Menjali smo Srbiju i kilometrima novoizgrađenih auto-puteva, novim kliničkim centrima i domovima zdravlja, ali i novim naučno-tehnološkim parkovima, ustanovama kulture... - kaže Brnabićeva i dodaje:

- Ono što je veoma važno jeste da se u proteklih deset godina značajno promenila i međunarodna pozicija naše zemlje. Srbija je danas zemlja koju uvažavaju, čiji se glas čuje i koja je ravnopravan partner za razgovor. Ali ono što je ključna promena i najveći doprinos Srpske napredne stranke i pre svega predsednika Aleksandra Vučića, to je način na koji smo se mi sami kao društvo promenili. Srbija danas nije zemlja koja pobeđuje samo u sportu, već zemlja koja pobeđuje i u ekonomiji i u digitalizaciji i u nauci i inovacijama. Ravnopravno se takmičimo sa drugim zemljama i možemo da budemo lider u mnogim oblastima. Počeli smo da verujemo u sebe i u svoj uspeh, počeli smo da poštujemo sebe, jer je to jedini i pravi put da gradimo bolju budućnost za nova pokolenja - naglašava Brnabićeva.

EKONOMSKI STABILNA SRBIJA: Politika od koje Vučić ne odustaje

Siniša Mali, ministar finansija, ističe da to koliko se Srbija promenila u poslednjih deset godina, najbolje govori činjenica da smo u periodu kada je zavladala pandemija bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi.

- Srbija i u ovim, za ceo svet teškim i izazovnim vremenima nastavlja da stoji na putu mira, stabilnosti i ekonomskog napretka, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića. Zahvaljujući predsedniku sproveli smo teške mere fiskalne konsolidacije i od zemlje na ivici bankrota napravili jaku državu sa stabilnim javnim finansijama. Koliko se Srbija promenila nabolje svedoči činjenica da smo u dve godine pandemije, 2020. i 2021. godine, bili najbrže rastuća ekonomija u Evropi, sa privrednim rastom od 6,4 odsto kumulativno - kaže Mali i dodaje:

- Uspeli smo da smanjimo stopu nezaposlenosti sa 25,9 odsto 2012. na 10,6 odsto u prvom kvartalu ove godine, i da u 2021. godini privučemo čak 3,9 milijardi evra stranih direktnih investicija. Takođe, javni dug nam je daleko ispod kriterijuma koji je predviđen sporazumom iz Mastrihta. Doneli smo važne reformske zakone, koji su poboljšali privredni ambijent u Republici Srbiji, a zahvaljujući domaćinskom vođenju javnih finansija konstantno radimo na poboljšanju životnog standarda građana Srbije. Iz godine u godinu povećavamo plate, penzije i minimalnu zaradu i to je politika od koje nećemo odustati.

DECENIJA USPEHA I SAMOPOŠTOVANJA: Vučić je predsednik svih Srba

Ministar unutrašnjih poslova i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ističe da zbog uspeha koji je postigao i nade koju je probudio, Vučić ima istorijsku odgovornost da nastavi da vodi i svoju stranku i Srbiju, ali i sve Srbe.

- Pre 10 godina Srbija je bila udaljena tri meseca od potpunog bankrota i prestanka isplata plata i penzija. Tajkuni su bili jači od države, nezaposlenost je dostigla 27 odsto, prosečna plata 330 evra, Hag je određivao istoriju, Vojska Srbije bez opreme i oružja, bez ijednog ispravnog miga, u stanju bezuslovne pokornosti prema NATO-u. U Briselu su počeli pregovori koji su više ličili na ultimatum nego na pregovore. Republika Srpska prepuštena sama sebi, bez podrške i pomoći Srbije - podsetio je Vulin kako je izgledala Srbija pre dolaska Vučića, te opisao kako Srbija danas izgleda:

- Posle decenije u kojoj se Vučić više ponašao kao borac nego kao komandant i više kao običan radnik nego kao predsednik je decenija teškog rada i velikih uspeha. Decenija u kojoj je Vučić zaustavio napuštanje borbe za Kosovo i Metohiju i Srbe gde god da žive. Decenija razvoja, reformi, odricanja, ali decenija uspeha i povratka samopoštovanja Srbije. Decenija u kojoj je stopa nezaposlenosti ispod 10 posto, u kojoj je prosečna plata u Srbiji 650 evra, u kojoj policija i Vojska Srbije imaju najsavremeniju opremu, uniforme, oruđe i oružje, ovo je decenija u kojoj je kompletirana eskadrila lovačke avijacije koja sada ima 14 "migova 29" - kaže Vulin i zaključuje:

U ovoj deceniji Vučić je postao predsednik svih Srba, a Srbija bolje mesto za život. Zbog uspeha koji je postigao i nade koju je probudio, Aleksandar Vučić ima istorijsku odgovornost da nastavi da vodi i svoju stranku i Srbiju, ali i sve Srbe

NAJSAVREMENIJE ZDRAVSTVO: Vučićeva vizija postala stvarnost

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja da "nije zahvalno, ni moguće upoređivati onaj zdravstveni sistem Srbije iz vremena pre Aleksandra Vučića, i ovaj današnji zdravstveni sistem, deceniju kasnije".

- To su dve različite kategorije, neuporedive. U svakom smislu! Ako govorimo o zdravstvenoj infrastrukturi, odnosno o stanju zdravstvenih ustanova, ne možemo upoređivati novi UKCS, UKC Niš, nove kovid bolnice u Batajnici, Kruševcu, Novom Sadu, rekonstruisane KBC Zemun, Mišović ili desetine drugih novoizgrađenih ili rekonstruisanih zdravstvenih ustanova širom zemlje, koje danas izgledaju kao svemirski brodovi u poređenju sa onim što smo zatekli, sa onim ruiniranim, starim, oronulim objektima, ili nehigijenskim uslovima u tadašnjim zdravstvenim ustanovama. Danas naše zdravstvene ustanove imaju najsavremenije medicinske aparate i opremu, u njima rade najbolji lekari, i oni sa bogatim iskustvom na koje smo ponosni, ali i oni mladi, najbolji diplomci medicinskih fakulteta, koje zahvaljujući Programu zapošljavanja Ministarstva zdravlja odmah po završetku studija čeka radno mesto u nekoj od bolnica, i specijalističke studije. Naše zdravstvene ustanove imaju nova kvalitetna i savremeno opremljena sanitetska vozila, prave mini-bolnice, imaju moderne dijagnostičke aparate, skenere, rendgene, linearne akceleratore, magnetne rezonace, iks nož i gama nož… - kaže Lončar i dodaje:

- A plate zdravstvenih radnika su danas dvostruko veće, tako da danas medicinske sestre imaju veću platu od plate koju su lekari imali pre dolaska Aleksandra Vučića i SNS-a.



Nezavršeni KCS stajao je decenijama kao spomenik nesposobnosti, spomenik nedostatku odgovornosti i hrabrosti da se zdravstveni sistem konačno osavremeni, unapredi, odnosno izgradi po meri naših građana. Taj spomenik je dolaskom Aleksandra Vučića i njegovom vizijom modernog zdravstvenog sistema Srbije, vrednim i odgovornim radom, velikim materijalnim ulaganjima i posvećenošću, zamenjen najsavremenijim zdravstvenim objektom u ovom delu Evrope, koji danas s ponosom predstavlja simbol današnjeg zdravstvenog sistema Srbije.

SRBIJA SE GRADI: Vučić je imao smelost

Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na pitanje kako se Srbija promenila u poslednjih deset godina otkako je na čelu države Vučić i SNS, kaže:

- Ako postoji jedna simbolična tačka, nešto po čemu se Srbija razlikuje sada i pre 10 godina - to je smelost. Smelost da se mnoge stvari konačno urade, da se pokrenu sa mrtve tačke, da se ispravi sve ono pogrešno što su nam bivše vlasti ostavile u amanet i, pre svega, smelost da se na međunarodnoj sceni istupi i zaštite nacionalni interesi Srba - kaže Momirović i dodaje:

- Tokom ovih deset godina izgrađene su stotine kilometara novih auto-puteva, pruga, obnovljene saobraćajnice, aerodromi, luke i vodni putevi, ali bitnija od tih brojki jeste činjenica da je taj najveći infrastrukturni investicioni talas u našoj istoriji ponikao iz Srbije, iz probuđenog osećaja nacionalnog ponosa i shvatanja da više nismo zemlja trećeg reda i da moramo da se izvinjavamo i molimo.

REZULTATI NA SEMAFORU: Uz podršku Vučića naši sportisti beleže rekorde

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, ističe da u poslednjih deset godina sportisti u Srbiji imaju veliku podršku države na čelu sa predsednikom Vučićem.

- Zahvaljujući sistemskom i odgovornom radu i podršci koju imaju naši sportisti od strane države na čelu sa predsednikom Vučićem, sport u Srbiji beleži rekordne rezultate u poslednjih 10 godina na svim poljima - kaže Udovičić i dodaje da je po prvi put u istoriji, u protekloj deceniji, Srbija bila domaćin najvećih međunarodnih takmičenja.

Samo neki od "rezultata na semaforu" izgledaju ovako:

- U periodu od 2012. godine do danas, za razliku od 2000. do 2011. godine, ukupan broj osvojenih medalja u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama porastao je za 118 odsto. Ukupan broj osvojenih medalja u paraolimpijskim disciplinama za 12 godina, u periodu od 2000. godine do 2011. godine, jeste 50 medalja, a za deset i po godina, u periodu od 2012. godine do danas, osvojeno je ukupno 129 medalja. To je porast od 258 odsto. Pri tome, za Paraolimpijski komitet Srbije u 2012. godini je iz budžeta izdvojeno 24.860.410 dinara, dok je u 2021. i 2022. godini budžet Paraolimpijskog komiteta Srbije 95.000.000 dinara. To je povećanje ulaganja u paraolimpijski sport od 382,13 odsto - kaže Udovičić.

Udovičić napominje da su svim savezima povećani budžeti i naglašava da se sportistima nagrade u poslednjih deset godina isplaćuju u roku od sedam dana.

- U odnosu na 2012. godinu, povećanje novčanih nagrada za osvojene medalje na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama iznosi 100 odsto, a nagrade se u poslednjih 10 godina isplaćuju u roku od sedam dana, za razliku od perioda pre, kada sa na njihovu isplatu čekalo i više od dve godine. Uporedno, primera radi, za osvojenu olimpijsku zlatnu medalju nacionalno priznanje sportisti na mesečnom nivou iznosi 92.226 dinara više u odnosu na 2012. godinu (223.887 dinara umesto 131.661 dinara), a sportska stipendija za perspektivne sportiste od navršene 15. godine na mesečnom nivou iznosi 46.113 dinara više (111.943 dinara umesto 65.830 dinara).

Udovičić je podsetio i na kovid program za sport kada je 2020. godine izdvojeno 1.100.000.000 dinara za 298 klubova u 16 sportova, a 2021. godine izdvojeno 1.200.000.000 dinara za 301 klub u 16 sportova.

- Sve ovo i još mnogo toga samo je potvrda velikog i konstantnog napretka koji ostvaruje srpski sport, a iza koga stoji rekordno ulaganje u sport i sportsku infrastrukturu i konstantna podrška države i predsednika koji su i u vremenima izazova sport stavili u prioritete države - zaključuje ministar.

CENJENI POLITIČKI PARTNER: Srbija na čelu sa Vučićem se pita

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je u poslednjih 10 godina promenjena perspektiva i pozicija Srbije, a zahvaljujući Vučiću.

- Potpuno je promenjena pozicija, lik i perspektiva za budućnost Srbije. Srbija je ostvarila veliki napredak i kada je reč o njenom spoljnopolitičkom, odnosno međunarodnom položaju i danas je cenjeni politički partner - rekao je Dačić za Tanjug.

Osim toga, naveo je da je došlo do stabilizacije prilika na ekonomskom planu i da Srbija danas nije ugrožena u finansijskom smislu kao što je, kako kaže, to bilo 2012. godine kada je našoj zemlji pretio bankrot.

Naveo je da je došlo do velikog razvoja i kada je reč o stranim investicijama, povećanju plata i penzija, većem zapošljavanju građana, a samim tim otvaranju veće perspektive za građane Srbije.

Dačić je kao veoma bitno istakao to što veoma čvrsto branimo naš državni i nacionalni interes i dodao da je, kada je reč o Kosovu i Metohiji, velika promena sama činjenica da su za ovih deset godina 23 zemlje povukle priznanje Kosova kao nezavisne države.

- Time smo kosovsko pitanje vratili na pregovarački sto, jer su u to vreme to pitanje već bili otpisali sa dnevnog reda. Isto tako, došlo je do toga da se Srbija danas pita o tome - rekao je Dačić.

Dodao je da je pre početka svih razgovora u Briselu mislio da će to biti samo razgovori o tehničkim pitanjima, odnosno da je budućnost Kosova praktično rešena, a da danas 101 zemlja od 193 članice UN ne priznaje nezavisno KiM, odnosno poštuje teritorijalni integritet Srbije.

- To je veoma važna činjenica - podvukao je Dačić i podsetio da su, osim toga što smo uspeli da osnažimo našu poziciju kada je reč o KiM, dolaskom nove vlasti 2012. godine započeti i pregovori o članstvu Srbije u EU.

Istakao je da Srbija nikada nije dalje otišla u tim pregovorima i da je postignut odlučujući napredak, kako je rekao, najveći u dosadašnjoj istoriji Srbije.

Aleksandar Vučić - čovek koji je Srbiju podigao na noge!

Od trenutka kada je Aleksandar Vučić 2012. godine preuzeo funkciju ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije, kao tadašnji motor i pokretač Vlade, uspeo je da uzdigne Srbiju i postigne ono što niko pre njega nije mogao decenijama unazad.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rođen je 5. marta 1970. godine u Beogradu. Završio je Zemunsku gimnaziju 1988. godine, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine.

Svoju političku karijeru započeo je u Srpskoj radikalnoj stranci 1993. godine. Iste godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a za generalnog sekretara te stranke 1994. godine. Na toj dužnosti je ostao sve do 2008. godine.

Za ministra informisanja u Vladi nacionalnog jedinstva imenovan je 1998. godine. Bio je poslanik u Saveznoj skupštini SRJ u tri mandata - u Veću republika od februara 1998. i od maja 2000. godine, a od 24. septembra 2000. godine izabran je za poslanika na saveznim izborima.

Srpsku naprednu stranku osnovao je sa Tomislavom Nikolićem, a na osnivačkoj konvenciji u oktobru 2008. godine izabran je za zamenika predsednika stranke. Posle ostavke Nikolića postao je v. d. lidera Srpske napredne stranke 24. maja 2012. godine. Na Drugom kongresu stranke održanom 29. septembra 2012. godine jednoglasno je izabran za predsednika te stranke.

2012. godina - ministar odbrane i prvi potpredsednik Vlade

Nakon opštih parlamentarnih izbora održanih 2012. godine, Vučić je preuzeo funkciju ministra odbrane i prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije zaduženog za borbu protiv korupcije i kriminala. Kao tadašnji motor i pokretač Vlade, Vučić je uspeo da uzdigne Srbiju i postigne ono što niko pre njega nije mogao decenijama unazad!

Obavljao je funkciju ministra odbrane od 27. jula 2012. godine do rekonstrukcije Vlade Republike Srbije 2. septembra 2013. godine.

Aktivno je učestvovao u pregovorima Vlade Republike Srbije i privremenih institucija vlasti u Prištini pod pokroviteljstvom Evropske unije. Doprineo je tome da u aprilu 2013. godine dođe do potpisivanja Briselskog sporazuma, čime je po prvi put od 1999. godine stvorena realna osnova za to da srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji uspostavi institucije koje će biti priznate od međunarodne zajednice.

Od septembra 2013. godine zadržao je samo funkciju prvog potpredsednika Vlade zaduženog za borbu protiv korupcije i kriminala.

2016. godina - predsednik Vlade

Nakon pobede SNS-a na izborima održanim 16. marta 2014. godine izabran je za predsednika Vlade Srbije, koja je formirana 27. aprila 2014. godine. Funkciju premijera obavljao je do avgusta 2016. godine, kada je, nakon pobede SNS-a na izborima održanim 24. aprila 2016. godine, započeo novi mandat na mestu predsednika Vlade Srbije.

Vlada koju je vodio Aleksandar Vučić postigla je istorijski uspeh provodeći najteže ekonomske reforme u savremenoj srpskoj istoriji. Privremeno smanjujući penzije i plate u javnom sektoru, Srbiju je spasao od bankrotstva, oporavio budžet i počeo da smanjuje javni dug Srbije.

2017. godina - predsednik Srbije

Nakon pobede na predsedničkim izborima održanim 2. aprila 2017. godine izabran je za predsednika Republike Srbije.

Na predsedničkim izborima održanim u aprilu 2022. godine građani Srbije su mu izglasali poverenje za još pet godina na funkciji predsednika Republike Srbije.

Vučić je danas, kada se navršava deset godina otkako je na vlasti, ocenio da je Srbija napravila ogromne korake i dodao da je ponosan na te rezultate jer zemlja "ne liči" na ono što je nasledio 2012. godine.

Vučić Srbiju vidi kao ekonomski obnovljenu, uređenu, modernu evropsku državu, regionalnog lidera u ekonomiji, politici, infrastrukturi, energetici, stabilnosti svake vrste, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, ali i u obrazovanju, kulturi, nauci, prosvećenosti, sportu i natalitetu.