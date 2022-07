Komlenski PS: Šta bi Momire, mentori ti se iznenadili i izbezumili

Rakija leči tugu, ali ne pere obraz Momire. Šta bi Momire, mentori ti se iznenadili i izbezumili. Pa, jeste šok da neko ima hrabrosti da umesto da podvije rep, istupi javno i bez zadrške kaže šta nam to rade tvoji zaštitnici, poručio je potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Đorđe Komlenski.

- Nisi tako za te tvoje prijatelje brinuo nekada, a 1999. nije bila tako daleko. Pamtimo Momire! Šta se to promenilo? Ona mućka sa stanom koji su umesto da vratiš državi namestio prijatelju, a ti uzeo drugi u Prištini je bila davno, pre nego što si se uplašio. I spašavanje šiptarskih špijuna je bilo pre toga, ajde ako smeš kaži ti jasno i glasno Momire, šta te je to promenilo? Šta te je promenilo da te sad više brine da li je i kada predsednik Srbije saznao za pokušaje da se uplaši Aleksandar Vulin, i da li je i kada to saznala naša služba i da li je ovo samo hrabrost Aleksandra Vulina, ili.... E, pa zini da ti kažem, al' jako Momire, da progutaš sve ono što su ti naredili da radiš da zaborave neke optužnice koje te žuljaju - kaže Komlenski i dodaje:

- Sramota je, ali znalo se unapred da si ti jedan od onih koji će morati da se „istaknu“.

Kako kaže, moraće tvoji spasioci malo više da se potrude, ipak, nisi ti dovoljno sposoban da saznaš sve što njih interesuje, a tebi treba da sačuva slobodu.

- Nisi ti što bi rekao srpski narod „taj kalibar“ - kaže Komlenski.

